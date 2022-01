창원대 ‘인권 존중·가치·마인드 UP!’ 시스템, 교육부 ‘양성평등 캠퍼스 우수사례’ 선정

창원대학교가 지난해 11월 캠퍼스 일원에서 ‘인권존중 UP! 인권가치 UP! 인권마인드 UP!’ 캠페인을 진행했다.[이미지출처=창원대학교] 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 창원대학교 인권센터의 ‘인권존중 UP! 인권가치 UP! 인권마인드 UP!’ 시스템 구축 및 프로그램 운영이 교육부 주관 ‘양성평등한 캠퍼스 조성 우수사례 공모전’에서 선정됐다.

21일 창원대에 따르면 ‘인권존중 UP! 인권가치 UP! 인권마인드 UP!’ 시스템은 성희롱·성폭력 등 인권침해 사안별 맞춤형 상담 및 사회적 배려자 상담·교육 지원 체계를 구축하고, 신속·공정한 사건처리 및 피해자 보호를 위한 지원 체계를 운영하는 사업이다.

또 인권 관계기관과의 교류 협력 체계를 구축해 인권 네트워크를 강화하고, 인권친화적 문화사업 및 상담·교육을 지원해 학내 구성원의 인권센터 서비스 고도화 등의 내용이 담겨 이번 공모에서 호평받았다.

창원대는 지난해 11월 캠퍼스 일원에서 관련 프로그램을 운영했다.

‘인권존중 UP’은 불법 촬영 및 디지털 범죄 바로 알기, 성평등 용어 퀴즈 등을, ‘인권가치 UP’은 채용부터 성평등한 사회, 인권침해 NO 인권향상 YES, 노동인권 상담을, ‘인권마음 UP’은 트라우마 상담, 인권체험을 통한 인권 마인드 UP 캠페인 등을 진행했다.

이장희 센터장은 “창원대학교는 앞으로도 학생의 인권 존중 가치·태도·품성을 키워 사회의 차별과 갈등을 이해함으로써 인권 역량을 강화하는 데 노력해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>