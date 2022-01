[아시아경제 이민지 기자]한국거래소는 한프 한프 066110 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,130 2022.01.21 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-20일[기로의 상장사]바이오로그디바이스, 최대주주 관계사의 수상한 CB 거래②[e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일 close 에 대해 상장폐찌 결정 등 효력정지 가처분 신청이 공시를 통해 확인됨에 따라 투자자보호를 위해 법원 결정 확인시까지 예정된 상장폐지 절차가 보류된다고 21일 공시했따.

