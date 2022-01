[아시아경제 이민지 기자] 네이블 네이블 153460 | 코스닥 증권정보 현재가 9,290 전일대비 940 등락률 +11.26% 거래량 1,204,397 전일가 8,350 2022.01.21 15:09 장중(20분지연) 관련기사 네이블커뮤니케이션즈, 기업통화 보이스 통합플랫폼 구축 계약 체결HMM 쉬었다, 외인이 폭풍 매수한 “제2의 HMM”!제2의 HMM, 또 올라갑니다 close 커뮤니케이션즈는 지난해 영업이익으로 23억9984만원을 기록해 전년동기대비 500% 성장했다고 21일 공시했다. 매출액은 36% 증가한 162억원을 기록했고 순이익은 27억원으로 361% 성장했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr