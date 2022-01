제주 드림타워 복합리조트, '24시간 스테이 패키지' 출시

오전 6시부터 오후 10시 사이, 여행 일정에 맞게 체크인 시간 선택

[아시아경제 김유리 기자] 롯데관광개발은 제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주에서 24시간 동안 투숙 가능한 '24시간 스테이 패키지'를 선보인다고 21일 밝혔다.

24시간 스테이 패키지는 오전 6시부터 오후 10시 사이, 원하는 시간에 체크인해 24시간 동안 투숙 가능하다. 오는 6월30일까지 이용 가능하다. 사계절 온수풀로 운영해 한겨울에도 수영을 즐길 수 있는 4290㎡ '야외 풀데크'도 이용할 수 있다. 운영 시간은 오전 7시부터 오후 11시까지다. 실내 수영장 및 피트니스 센터도 이용 가능하다.

롯데관광개발 관계자는 "원하는 시간에 체크인해 24시간 투숙 가능한 상품으로, 여행 일정에 맞게 계획할 수 있으며 제주 여행을 더 길고 여유롭게 즐길 수 있다"고 말했다.

제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주는 객실 수 1600개로 올스위트 콘셉트다. 65㎡(약 20평)부터 130㎡(40평), 195㎡(59평), 260㎡(79평) 등 다양한 면적으로 이뤄졌다.

