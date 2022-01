지난해 ELS 총 발행금액 72조원 '전년比 4.6%↑'…미래에셋證 1위

[아시아경제 이선애 기자] 한국예탁결제원은 지난해 주가연계파생결합사채(ELB)를 포함한 주가연계증권(ELS)의 총 발행 금액이 72조2000억원으로, 전년 대비 4.6% 증가했다고 21일 밝혔다.

국내 코스피200 지수를 기초자산으로 하는 ELS 발행액의 경우 27조9000억원으로 전년 대비 0.9% 감소했다. 반면 주요 해외 지수인 S&P500과 유로스톡스50 경를 기초자산으로 하는 ELS 발행액은 각각 42조3000억원, 36조2000억원으로 전년 대비 각 15.6%, 16.4% 늘어났다.

발행 형태별로 보면 공모 발행이 전체의 89.7%(64조7652억원), 사모 발행이 10.3%(7조4124억원)로 나타났다. 공모 발행은 전년보다 11.9% 증가했고, 사모 발행은 전년보다 33.5% 감소했다.

증권사별 발행 금액은 미래에셋(9조6783억원)이 제일 많았다. 이어 한국투자증권(8조1020억원), KB증권(7조7849억원), 메리츠증권(7조4494억원), 신한금융투자(6조9779억원) 순이었다.

ELS 상환 금액은 76조1715억원으로 전년 대비 2.9% 감소했다. 이중 조기상환(50조3000억원)이 66.1%를 차지했고, 만기상환(23조8000억원)이 31.2%, 중도상환(2조1000억원)이 2.7%로 파악됐다. 미상환 발행잔액은 전년 대비 6.1% 줄어든 57조6000억원으로 나타났다.

