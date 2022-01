DB손보, 제주경찰청과 범죄피해자 지원 손잡아

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 63,200 전일대비 300 등락률 -0.47% 거래량 29,347 전일가 63,500 2022.01.21 10:27 장중(20분지연) 관련기사 국민연금 새해 장바구니 'DB손보·현대건설''천덕꾸러기' 자동차보험…판매 줄인 손보사들삼성·한화 등 금융집단 자본적정성 악화…"충격 흡수 능력 ↓" close 은 제주경찰청, 제주범죄피해자보호센터와 신변보호자 안전을 위한 범죄예방사업 후원 및 범죄피해자?유가족 지원 등을 위한 후원 협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

제주도에서 발생된 강력범죄 피해자들에게 경제, 법률적 지원을 제공하고, 신변보호 요청자와 사회적 약자를 대상으로 인공지능 CCTV시스템 구축에 대한 비용도 지원할 예정이다.

고영주 DB손보 부사장은 "지역사회의 취약계층 후원을 위한 다양한 사회공헌 활동 전개를 통해 고객의 행복에 기여하고 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

고기철 제주경찰청장은 "범죄피해자 보호지원 민관 협력체계를 마련하는 등 치안거버넌스 구축에 의미가 있다"며 "제주도 내 범죄피해자 안전조치 대상자에게 실효성 있는 안전조치를 지원할 수 있어 여성폭력범죄 예방에 효과적일 것으로 기대한다"고 밝혔다.

