박인비 "1언더파 공동 14위 출발"…코다 ‘4언더파 공동 2위’

2022시즌 개막전 토너먼트오브챔피언스 첫날 로페스 선두, 제시카와 헨더슨 공동 6위, 리디아 고는 공동 14위

[아시아경제 노우래 기자] ‘골프여제’ 박인비(34·KB금융그룹)의 ‘무난한 출발’이다.

21일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도 레이크노나골프장(파72·6617야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA)투어 2022시즌 개막전 힐튼그랜드베케이션스 토너먼트오브챔피언스(총상금 150만 달러) 첫날 1언더파를 쳐 공동 14위에 포진했다. 가비 로페스(멕시코) 선두(5언더파 67타), ‘넘버 1’ 넬리 코다, 대니엘 강(이상 미국), 유카 사소(일본) 등이 공동 2위(4언더파 68타)다.

최근 2년간 우승자만 출전하는 ‘왕중왕전’, 딱 29명만 나선 대회다. 스포츠계와 연예계 등 저명인사들과 선수들이 함께 하는 셀러브리티 프로암 방식이다. 박인비는 버디 3개와 보기 2개를 묶었다. 1번홀 버디를 7번홀(이상 파4) 보기로 까먹은 뒤 9번홀(파5)에서 버디를 낚아 전반에 1타를 줄였다. 후반에는 14번홀 보기를 17번홀(파3) 버디로 만회하는 데 그친 것이 아쉬웠다.

페어웨이는 1차례만 놓칠 정도로 티 샷의 정확도가 발군이었다. 다만 라운드 퍼팅 수 31개를 기록할 만큼 그린에서 고전했다. 선두와는 4타 차, 아직 사흘이 남은 만큼 충분히 역전을 노려볼 수 있는 위치다. 로페스가 버디 6개(보기 1개)를 쓸어 담으며 리더보드 상단을 점령했다. 2020년 박인비, 하타오카 나사(일본)와의 연장사투 끝에 우승한 이후 2년 만에 다시 정상에 설 수 있는 호기다.

코다가 이글 1개와 버디 5개, 보기 3개를 적어냈다. 평균 265야드의 장타와 28개의 ‘짠물퍼팅’이 돋보였다. 디펜딩챔프 제시카 코다(미국)도 3타 차 공동 6위(3언더파 69타)에서 2년 연속 우승을 엿보고 있다. 브룩 헨더슨(캐나다) 공동 6위, 패티 타와타나낏(태국)과 스테이시 루이스(미국) 공동 9위(2언더파 70타), 리디아 고(뉴질랜드)와 미셸 위 웨스트(미국)가 공동 14위다.

한국은 김아림(27·SBI저축은행) 공동 23위(2오버파 74타), 박희영(35·이수그룹) 공동 27위(4오버파 76타), 이미림(32·NH투자증권)이 최하위인 29위(5오버파 77타)로 부진했다. ‘옛날 골프여제’ 안니카 소렌스탐(스웨덴)은 저명인사 부문에서 선두(33점)를 질주했다. 마크 멀더(미국) 등 4명이 공동 2위(32점), 2019년과 2020년 챔프 존 스몰츠(미국)는 공동 6위(31점)다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr