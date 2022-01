"마음 담은 설 선물로 랜선 귀성" G9, 중소기업 우수상품 특별전

31일까지 '가치있는 설날선물' 기획전, 우리 먹거리 등 인기 상품 할인

[아시아경제 김유리 기자] G9(지구)는 오는 31일까지 중소벤처기업부, 중소기업유통센터와 함께 '2022년 랜선귀성 가치있는 설날선물' 프로모션을 열고, 중소기업 우수 제품을 할인가에 판매한다고 21일 밝혔다.

전 회원 대상 최대 3000원까지 할인되는 '15% 할인쿠폰'을 제공하고, 스마일클럽 회원에게는 '20% 할인쿠폰'을 추가 지급한다. 각 쿠폰은 ID 당 하루 3회, 발급 당일 사용 가능하다. 각각 '누구나 15%', '스마일클럽 20%' 태그가 붙은 중소기업유통센터 상품에 적용된다.

이번 기획전에서는 굴비, 견과류, 과일, 떡 등 설 대표 선물 아이템을 다양하게 만나볼 수 있다. '비꽃처럼 국내산 100% 굴비 선물세트', '호정가 넛츠 견과선물세트 6호', '누리원 과일선물세트 설 추석 명절 VIP명품황실·혼합7종 15과', '착한떡 고소한 호두찹쌀떡' 등이 대표 상품이다.

이외에도 ▲맞춤선물관 ▲G9선정맛집 ▲식품관 ▲리빙관 ▲뷰티·패션관 등으로 나눠 카테고리별 인기 선물을 제안한다. 식품관에서는 '옛날 소면 구포국수 오색 면 잔치 국수 5P', '맘메이크 참블랙선식' 등을, 리빙관에서는 '미라벨 발편한 주방매트 싱글형', '쿠참 초고속 진공블렌더 그레이', '아로나 무선 핸디 청소기 소형 미니 AL-3300NF' 등을 만날 수 있다. 뷰티·패션관에서는 '키라니아 라디에스 컬링 에센스', '디아르망 오리지널 옴므 페로몬 향수', '토아르 리얼 뱀가죽 슬림 장지갑 블랙' 등을 판매한다.

자세한 행사 내용은 G9에서 '가치있는 설날선물' 배너를 클릭하면 확인할 수 있다.

