LG엔솔 청약 자금 빨아들여…예탁금·CMA 43조원 감소

[아시아경제 이정윤 기자] LG에너지솔루션 공모주 청약 기간인 지난 17∼18일 증시 주변 자금이 43조원 가까이 감소했다.

20일 금융투자협회에 따르면 LG에너지솔루션 청약 이틀째인 지난 19일 증시 대기 자금인 투자자예탁금은 54조200억원으로 집계됐다. 청약 전날인 지난 17일 74조2589억원과 비교하면 불과 2거래일 사이에 20조2389억원 줄었다.

또 투자자예탁금 규모는 2020년 10월 16일의 54조95억원 이후 1년 3개월 만에 가장 적은 수준을 기록했다. 금융상품을 살 수 있는 증권사 종합자산관리계좌(CMA) 잔고 역시 17일 68조4592억원에서 19일 45조7165억원으로 22조7426억원 감소했다.

LG에너지솔루션 청약 기간 투자자예탁금과 CMA 잔고를 합쳐 줄어든 금액은 총 42조9천815억원에 이른다. 투자자예탁금과 CMA 잔고는 각각 새해 들어 60조원대 안팎을 유지했는데 이틀 사이에 이 정도의 감소 폭은 이례적이다.

LG에너지솔루션 공모주 청약에는 역대 가장 많은 일반 투자자가 최대 규모의 증거금을 쏟아부었다. 증권사에 모인 청약 증거금은 국내 기업공개(IPO) 사상 최대인 약 114조1000억원으로 집계됐다. 청약 건수(442만4000여건)도 중복 청약 금지 이후 역대 최다 기록을 갈아치웠다.

