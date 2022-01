파라다이스호텔 부산, '스트로베리 블라썸' 페스타 실시

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스호텔 부산은 다음달 13일까지 '스트로베리 블라썸' 페스타를 실시한다고 20일 밝혔다.

이번 페스타에서는 베이커리, 빙수, 음료, 시그니처 칵테일 등 다양한 메뉴가 준비된다. 프리미엄 뷔페 '온 더 플레이트'는 딸기 디저트로 채운 전용 코너를 마련했다. '딸기 요거트무스', '딸기 휘낭시에', '딸기파이', '딸기슈' 등 메뉴를 제공한다.

본관 1층 베이커리 '파라다이스 부티크'는 생딸기를 듬뿍 올린 케이크를 선보인다. 크림치즈와 조화를 이루는 '딸기 크림치즈 타르트', 시트 사이를 생딸기로 채운 '딸기 쇼트', 바닐라의 달콤함을 더한 '딸기 바닐라' 등 홀케이크를 만날 수 있다. 이와 함께 '딸기 에끌레어', '딸기 밀푀유', '딸기 티라미수' 등 조각케이크도 판매한다.

로비 라운지 '크리스탈 가든'은 특급호텔 파티시에가 엄선한 딸기 디저트와 티푸드를 담은 '스트로베리 애프터눈 티'를 내놨다. 호텔 측은 "딸기 쇼트와 티라미수, 에끌레어, 타르트 등 부드러운 식감의 딸기 과육을 느낄 수 있는 메뉴 구성으로 기분 좋은 오후 힐링을 선사할 것"이라고 말했다. 딸기 빙수와 주스 3종, 대표 칵테일 2종도 맛볼 수 있다.

