[아시아경제 임혜선 기자] 롯데지알에스(GRS)는 커피전문점 프랜차이즈 엔제리너스가 메르세데스-벤츠와 함께 대구 수성못에 위치한 '엔제리너스 아일랜드점'을 방문하는 고객들에게 혜택을 제공한다고 20일 밝혔다.

엔제리너스 아일랜드점은 대구 유명 관광지인 수성못의 특성을 인테리어에 접목한 역대 최대 규모의 상권 특화 매장으로 일상에서 벗어나 새로움을 느낄 수 있는 ‘일탈’의 콘셉트인 공간이다.

아일랜드점은 매장 방문 고객들에게 더 특별한 경험을 제공하기 위해 최근 대구시 남구에 공식 서비스 센터를 오픈한 메르세데스-벤츠 공식딜러 중앙모터스와 함께 20일부터 26일까지 일주일간 인기모델 시승 이벤트를 진행한다.

