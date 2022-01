윤호중 "野, 비난할 땐 언제고 뒤늦게 추경 숟가락"

[아시아경제 오주연 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표가 20일 추가경정예산안(추경)과 관련해 국민의힘을 향해 "추경에 소극적이다 못해 매표라고 비난할 때는 언제고 뒤늦게 숟가락을 들고 나왔다"고 비판했다.

윤 원내대표는 이날 오전 정책조정회의에서 "국민의힘은 기획재정부를 방문해 막무가내로 부총리를 만나겠다고 하다가 불발되자 차관을 불러 추경 규모를 두 배로 늘리라고 했다고 한다"며 이같이 말했다.

그러면서 "지난주 금요일만해도 '민주당이 매표용 돈풀기에 나섰다''대선 앞두고 나랏돈 살포하는 것이냐' 비판하더니 며칠 만에 기조를 바꾸는 것을 보니 윤석열 선대본의 무질서가 드러났다"고 꼬집었다.

윤 원내대표는 "예산 갑질에 앞서서 늦었지만 민생 추경 필요성에 고백부터 하고, 소상공인에게 사죄부터 하라"고 말했다.

이어 "우리나라도 오미크론이 확산돼 선제대응이 살 길"이라며 "국민의힘을 기다린 지 오래인데, 2월 임시국회에서 협조해 줄 것을 촉구한다"고 강조했다.

한편 전일 김기현 국민의힘 원내대표와 추경호 원내수석부대표는 안도걸 기획재정부 2차관을 면담하고, 소상공인 코로나 극복 지원금을 현행 100만원에서 1000만원으로 확대하고 손실보상 하한액은 현행 50만원에서 100만원으로 늘려야한다는 내용의 요구사항을 전달했다.

