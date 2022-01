미래에셋증권 "투자하는 연금으로의 패러다임 전환 통했다"

미래에셋증권 DC·IRP 가입자 수익률 상위 10% 분석 결과 1년 수익률 27.8% 기록

전체 자산의 87% 이상 펀드, ETF, 리츠로 운용, 투자 대기성 자금 포함 시 96% 이상

고객 스스로 연금을 관리 할 수 있는 시스템·연금 포트폴리오 제공 서비스 돋보여

적립금 상위 10개 주요 퇴직연금 사업자 중 7분기 연속 DC, IRP 수익률 1위

[아시아경제 송화정 기자]미래에셋증권의 투자하는 연금 전략이 고객들의 높은 수익률로 이어진 것으로 나타났다.

미래에셋증권은 20일 2021년 말 기준 확정기여형(DC)·개인형 퇴직연금(IRP) 가입자 수익률 상위 10%를 분석해 본 결과 해당 고객들의 지난 1년 수익률은 27.8%로, 포트폴리오의 87% 이상을 실적배당형 상품으로 운용한 것으로 확인됐다고 밝혔다.

미래에셋증권은 지난해 투자하는 연금을 새로운 문화로 정착시키면서 오랫동안 연금에서 주로 집중됐던 안전자산을 상장지수펀드(ETF), 타겟데이트펀드(TDF), 리츠 등과 같은 투자자산으로 확대될 수 있도록 패러다임의 전환을 이끌어 내기 위해 지속적으로 노력해왔다.

또한 고객 스스로 연금을 관리할 수 있는 시스템을 통해 성공적인 자산운용을 돕고 있다. ETF, 리츠 매매가 가능한 편리한 모바일 연금매매 시스템을 갖추고 연금 자산 운용에 대해 조언이 필요한 고객에게는 글로벌 자산 배분을 위한 연금 포트폴리오 서비스를 제공하고 있다.

현재 연금 시장에서는 은행, 보험업권에서 증권업권으로 자산의 머니무브 현상이 거세게 일어나고 있으며 연수익률 1%대에 머물러 있는 예금 대신 ETF, 펀드 등 적극적으로 실적배당형 상품을 운용하고자 하는 수요가 그 어느 때보다 강해지고 있다.

실제로 미래에셋증권 DC·IRP 가입자 수익률 상위 10% 계좌의 포트폴리오를 분석해 본 결과 ETF 53%, 펀드 30% 등 실적배당형 상품에 87%가 투자되고 있었고 투자 대기성 자금까지 포함하면 전체의 96%를 차지했다. 혁신을 선도하는 해외 우량기업 ETF의 투자 비중이 높았으며 예금 등 원리금보장상품에는 단 4% 가량만이 투자되고 있었다.

그중에서도 가장 높은 투자 비중을 보인 상품은 TIGER미국나스닥100, TIGER차이나전기차, TIGER미국S&P500으로 혁신을 선도하는 해외 우량 기업 ETF에 주로 투자하고 있었으며 이들의 지난 2021년 1년 수익률은 각각 40.9%, 60.1%, 41.8%를 보였다. 또한 맥쿼리인프라, 미래에셋전략배분TDF2045 등 연금 자산의 변동성을 줄이며 안정적으로 운용할 수 있는 상품들도 보유 상위 종목에 랭크됐다.

최종진 미래에셋증권 연금본부장은 "미래에셋증권은 연금시장에서 우수한 수익률을 지속적으로 거뒀고 은퇴를 앞둔 고객들의 수요를 충족하기 위해 다양한 실적배당형 상품을 공급하고 있다"며 "앞으로도 우량한 글로벌자산으로 고객의 연금 자산을 배분함으로써 연금 고객의 투자문화 확산에 앞장설 것"이라고 말했다.

미래에셋증권의 2021년 4분기 기준 1년 공시수익률은 DC 연 5.77%, IRP 연 5.91%로 적립금 상위 10개 주요 퇴직연금 사업자 중 1위를 기록했으며 7분기 연속 DC, IRP 1위를 기록했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr