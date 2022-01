푸르덴셜생명, VIP 종합금융전문가 '스타WM' 확대

[아시아경제 오현길 기자] 푸르덴셜생명이 자산가나 법인고객을 대상으로 자산 성장와 상속, 은퇴, 노후 설계 등 금융 서비스를 제공하는 종합자산관리 서비스를 확대한다.

푸르덴셜생명은 19일 서울 강남구 역삼동 푸르덴셜타워에서 자산가를 위한 종합금융전문가 '스타WM' 2차 출범식을 개최했다.

출범식에는 민기식 푸르덴셜생명보험 대표를 포함해 최재영 KB금융지주 WM.연금총괄, 오병주 KB금융지주 보험총괄, 윤만철 KB증권 WM영업본부장, 금원경 KB증권 강남지역본부장, 손남숙 KB국민은행 강남지역영업그룹 대표가 참석했다.

푸르덴셜생명은 108명의 라이프플래너(LP)를 스타WM 2차로 선발, 1차 136명과 VIP 시장을 적극 공략할 계획이다.

스타WM은 보험·은행·증권 등 푸르덴셜생명과 KB금융그룹의 전문성을 더해 개인 고객에게 다양한 금융 서비스를 제공한다. 법인 고객에게는 비즈니스 성장을 위한 그룹 차원의 맞춤형 종합 자산관리 서비스를 선보인다.

지난해 선발된 1차 스타WM은 6개월 만에 신규계약 700건 이상 보험 실적을 달성하고, 200억원 규모의 고객자산을 KB금융그룹 계열사로 유치하며 프리미엄 아웃바운드 조직으로서 위상과 계열사간 협업 모델의 가능성을 증명했다.

푸르덴셜생명 관계자는 "지난해 뛰어난 성과로 스타WM은 프리미엄 아웃바운드 조직의 성공 모델로 인정받았다"며 "올해는 활동 영역을 전국으로 넓혀 자산관리 서비스를 핵심 비즈니스 모델로 정착시키고, LP의 비전을 종합금융전문가로 확장할 계획"이라고 말했다.

