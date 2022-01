LX하우시스, 대진대학교와 청년 일자리 창출 맞손

[아시아경제 황윤주 기자] LX하우시스 LX하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 58,200 전일대비 100 등락률 -0.17% 거래량 9,497 전일가 58,300 2022.01.20 09:56 장중(20분지연) 관련기사 LX하우시스, 고객 눈높이 맞춘 ‘고객 언어 가이드북’ 발간LX하우시스-노루페인트, 친환경 제품 사업 확대LX하우시스, 폐 건축자재에서 PVC 추출 기술 개발 close 가 대진대학교와 손잡고 국내 인테리어 산업 인력 양성을 통한 청년 일자리 창출에 본격 나선다.

LX하우시스 LX하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 58,200 전일대비 100 등락률 -0.17% 거래량 9,497 전일가 58,300 2022.01.20 09:56 장중(20분지연) 관련기사 LX하우시스, 고객 눈높이 맞춘 ‘고객 언어 가이드북’ 발간LX하우시스-노루페인트, 친환경 제품 사업 확대LX하우시스, 폐 건축자재에서 PVC 추출 기술 개발 close 는 전일 경기도 포천시에 위치한 대진대학교에서 ‘ LX하우시스 LX하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 58,200 전일대비 100 등락률 -0.17% 거래량 9,497 전일가 58,300 2022.01.20 09:56 장중(20분지연) 관련기사 LX하우시스, 고객 눈높이 맞춘 ‘고객 언어 가이드북’ 발간LX하우시스-노루페인트, 친환경 제품 사업 확대LX하우시스, 폐 건축자재에서 PVC 추출 기술 개발 close -대진대학교 인테리어 홈플래닝 전문가 양성 업무협약’을 체결했다고 20일 밝혔다.

양 측의 업무협약은 현장 맞춤형 인테리어 실무 교육과정으로 전문가를 양성하고 과정을 마친 학생들은 바로 채용으로 연계해 궁극적으로는 국내 인테리어 산업 활성화와 청년 일자리 창출에 기여하는 것을 골자로 한다.

양 측은올해부터 대진대학교 휴먼IT공과대학 ‘리빙홈테크융합전공’ 과정의 4학년 전공 과목으로 ‘LX Z:IN 인테리어 홈 플래닝 전문가 양성’ 강의를 신설한다.

실무 실습까지 완료한 졸업예정 학생들에게는 서류전형 없이 바로 면접 기회가 제공된다. 특별한 결격 사유가 없는 경우 본인의 희망과 추가적인 채용 절차 등을 거쳐 오는 8월부터 전국의 LX Z:IN 인테리어 대리점들의 매니저로 채용될 예정이다.

양 측은 향후 인테리어 산업 인력 양성 관련 별도의 학과를 신설, 학년별로 세분화해 운영하며 보다 체계적인 교육과정으로 발전시켜 나갈 계획이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr