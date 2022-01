이탈리안 럭셔리 브랜드 보테가 베네타는 2022년 리조트 컬렉션인 ‘워드로브 03’(Wardrobe 03) 컬렉션에서 새로운 컬러의 ‘미니 조디 (Mini Jodie)’ 백을 선보인다.

보테가 베네타의 아이코닉 백 중 하나인 ‘미니 조디’ 백은 브랜드의 시그니처인 정교한 인트레치아토 위빙 기법을 사용하여 완성된 라운드 쉐입과 놋 디테일이 특징적이다. 송아지 가죽과 양 가죽을 함께 사용하여 부드러우면서도 고급스러움을 더했다.

봄 시즌과 어울리는 은은한 파스텔 톤의 블리스 워시드, 틸 워시드와 클래식한 캐러멜 컬러 등으로 만나볼 수 있으며 다가오는 발렌타인데이에 특별한 기프트로 제안한다.

