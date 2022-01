NH농협생명, 대한적십자사 회원유공장 명예대장 수상

[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 적극적인 사회공헌활동으로 대한적십자사로부터 명예대장을 수상했다고 20일 밝혔다. 명예대장은 대한적십자사가 인도주의 활동에 공로가 큰 회원에게 주는 유공 표창이다.

농협생명은 2015년 제빵봉사를 시작으로 적십자사와 인연을 맺고 명절 농산물꾸러미 나눔, 여름철 삼계탕 나눔, 동절기 김장 나눔 등 지속적인 활동을 실천하고 있다. 또 올해 첫 사회공헌활동으로 아프간 특별기여자들의 한국 사회 안정적 정착을 위한 기부금 1억을 지원했다.

올해 농협생명은 ESG(환경·사회·지배구조)경영 실천을 앞장서기 위해 환경분야 사회공헌활동 확대, 취약계층에 대한 지원 및 지역사회 환원, 농촌 및 농업인의 실익증진을 위한 지원 등을 집중 추진할 계획이다.

김인태 농협생명 대표는 "지속적인 사회공헌활동을 펼치며 사회 각계각층의 어려운 이웃을 도울 수 있어 기분이 좋다"며 "다양한 사업을 통해 언제나 함께할 수 있는 따뜻한 농협생명이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr