이디야커피, 유튜브 콘텐츠 ‘메이튜’ 기획

[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 전국 매장에서 근무하는 메이트(아르바이트생)가 참여하는 공식 유튜브 채널의 새로운 콘텐츠를 통해 고객과의 접점 확대에 나선다고 20일 밝혔다.

‘메이튜(메이트 유튜버)’ 모집을 통해 MZ세대를 대표하는 이디야 메이트들의 일상 속 모습을 보여주며, 같은 MZ세대의 공감을 불러 일으키는 콘텐츠를 선보일 계획이다. 메이튜들과 함께 제작할 콘텐츠는 많은 재미와 볼거리를 주도록 예능형 코너와 토크형 코너로 이뤄진다. 특히 메이튜가 직접 알려주는 커피 이야기, 알바 꿀팁, 알바 경험담 등 솔직하고 자유로운 이야기를 들을 수 있다.

메이튜는 이디야 메이트로 근무한 경력이 있는 누구나 지원할 수 있으며, 이디야커피 공식 홈페이지와 이디야 멤버스, 인스타그램 등 SNS 채널에 게시된 링크를 통해 온라인 폼에 접속해 이날부터 다음 달 2일까지 지원서를 제출할 수 있다. 서류 합격 후 면접을 통해 최종 선발된 4명의 메이튜는 3월부터 6월까지 총 4개월 간 활동을 수행하게 되며, 100만원의 장학금을 포함해 이디야 메이트 키트, 자사 인기 제품 세트, 이디야 기프트카드, 입사 지원 시 가산점 등 다양한 혜택을 제공받는다.

한편 이디야커피는 제품의 비주얼과 맛이 돋보이는 홍보 영상, 홈카페 레시피 영상과 유튜버 콜라보 영상 등 유튜브 채널 내 다양한 콘텐츠를 통해 온라인 마케팅 활동을 진행하고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr