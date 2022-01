구자천 창원상의 회장 “창원특례시 걸맞는 경제정책 논의하자”

허성무 창원특례시장 “기업들 뒷받침할 수 있도록 하겠다”

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 구자천 창원상공회의소 회장은 19일 창원시의 경제정책을 함께 논의하고 공유할 수 있는 경제협의체 회의를 정례화하자고 제안했다.

구자천 창원상의 회장은 이날 오후 대회의실에서 개최한 허성무 창원특례시장 초청 2022년 경제정책 간담회에서 이런 의견을 내놨다.

구 회장을 비롯한 상공의원 30여명은 이밖에 ▲ 진해신항 건설에 관내 업체 참여 ▲ 부전-마산 간 복선전철 조속 개통 ▲ KTX 증편 및 수서발 SRT 도입 ▲ 창원 저출산 문제 해결을 위한 민간 차원 TF 구성 ▲ 연구개발 중심의 공공기관 유치 등을 건의했다.

구자천 회장은 “창원특례시 출범을 계기로 지역 산업 인프라와 기업 지원을 확대할 다양한 사무와 권한들이 발굴돼 창원시 위상을 높이는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.

허성무 시장은 “원자재 가격 상승, 금리 인상, 코로나19 장기화 등 어려운 여건에도 지역경제의 버팀목이 돼준 지역 상공인 분들께 감사드린다"며 "시도 특례시에 걸맞게 기업들을 뒷받침할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

