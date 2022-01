신한금융투자, 연세대 바이오헬스기술지주회사와 MOU 체결

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 연세대학교 바이오헬스기술지주회사와 전략적 업무 제휴 (MOU)를 체결했다고 19일 밝혔다.

연세대학교 바이오헬스기술지주회사는 국내 최초로 연세대학교 의료원에서 교육부 승인을 거쳐 지난 2021년 10월 설립됐다. 산학연협력기술지주회사로서 바이오헬스 분야에 특화된 자회사 및 손자회사들을 설립하고 육성하며 대학의 바이오헬스 연구개발 선순환구조 구축을 목표로 한다.

신한금융투자는 이번 MOU를 통해 금융 자문과 자회사들의 종합적인 컨설팅을 제공하고 향후 다양한 투자를 주선한다. 두 회사는 바이오 분야 법인생태계 구축을 목표로 다양한 협업을 진행할 예정이다.

이영창 신한금융투자 대표이사는 “신한금융투자의 차별화된 자산관리 노하우와 바이오헬스기술지주회사의 우수기술을 결합해 다양한 성과를 만들어내길 기대한다”며 “이번 MOU가 양사의 성장에 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.

