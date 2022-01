[공시+] KTB네트워크, 30억 규모 자사주 매입…주주친화 경영 시동

지난해 사상 최대 이익 달성 목전

[아시아경제 이민우 기자] KTB네트워크가 주주가치 제고를 위해 30억원 규모 자사주 매입을 결정했다.

KTB네트워크는 19일 이사회를 열고 30억원 규모 자기주식 취득을 결의했다고 이날 밝혔다. 회사 경영진은 실적 및 투자 포트폴리오 등 회사 가치에 비해 주가가 상당히 저평가됐다고 판단, 자사주 매입을 통해 주식가치를 제고하고 주주친화 경영에 대한 의지를 밝히겠다는 입장이다.

이번 자사주 매입은 2020년 재무제표 기준 배당가능이익 한도 내에서 결정됐다. 주식취득은 증권사와의 신탁계약을 통해 진행한다.

KTB네트워크는 지난해 3분기 누적 당기순이익 631억원을 기록했다. 전년에 이어 사상 최대이익 달성을 눈앞에 두고 있다. 회사는 매년 실적에 상응하는 주주환원정책을 추진한다는 계획이다.

김창규 KTB네트워크 대표는 "안정적이고 꾸준한 성장을 통해 시장에서 기업가치를 제대로 인정받을 수 있도록 노력할 것"이라며 "자사주 매입, 배당 확대 등 주주환원정책을 꾸준히 전개해 주주와 함께 성장하는 기업이 될 것"이라고 말했다.

