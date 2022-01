[포토] 이재명, '코인 표심 잡아라'

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 19일 서울 강남구 업비트라운지에서 열린 가상자산 거래소 현장 간담회에 참석하고 있다.

이 후보는 이 자리에서 가상자산 4대 거래소 대표들, 전문가들에게 업계 현안을 듣고 가상 자산의 필요성과 이용자 보호를 위한 투명성 제고 및 평가·인증 시스템 제도화 등에 대한 구상을 밝혔다.

한편, 이 후보는 이 자리에서 빗썸에 직접 가입했으며, 자신의 소확행 1호 공약을 대체불가능 토큰(NFT)로 발행했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr