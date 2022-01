신성이엔지, 207억 규모 생산공장 투자 결정

[아시아경제 이선애 기자] 신성이엔지 신성이엔지 011930 | 코스피 증권정보 현재가 1,985 전일대비 5 등락률 +0.25% 거래량 534,083 전일가 1,980 2022.01.19 11:26 장중(20분지연) 관련기사 신성이엔지, 고효율 태양광 모듈 제조 특허 취득신성이엔지, 124억원 규모 시스템 실링공사 수주신성이엔지, 태양광 모듈 생산 효율화 위해 음성군 공장 생산중단 close 는 증평2부지 산업환경 설비 생산 공장에 206억6230만원을 투자하기로 결정했다고 19일 공시했다.

이는 자기자본대비 20.5%에 해당하는 규모이며 투자기간은 12월31일까지다.

회사측은 “OAC 등 산업환경 설비 생산라인 투자를 통한 사업 다각화 및 매출 확대를 위한 것”이라고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr