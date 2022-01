제주항공, 국내선 특가 항공권 판매…편도 운임 1만7000원부터

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 16,100 전일대비 550 등락률 -3.30% 거래량 93,626 전일가 16,650 2022.01.19 11:03 장중(20분지연) 관련기사 [포토] 제주항공 "겨울철 대표간식 호빵 드세요"제주항공, 국내선 여객수송 2년 연속 1위제주항공 "지난해 최다 이용 고객, 김포~제주 144회 왕복" close 은 19일부터 25일까지 회원을 대상으로 ‘JJ멤버스 특가’ 항공권 할인 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

'JJ멤버스 특가'는 국내선 항공권을 유류할증료와 공항시설사용료 등을 모두 포함한 편도 총액운임 기준 1만7000원부터 판매한다. 항공권은 오는 3월1일부터 10월29일까지 탑승할 수 있다. 특가 항공권은 제주항공 홈페이지와 모바일 앱 또는 모바일 웹에서 예매할 수 있다.

‘플라이(FLY)’ 항공권은 무료 위탁수하물이 포함되지 않기 때문에 자신의 여행 형태 등을 충분히 고려한 후 예매해야 한다. 해당 기간 국내선 왕복 항공권 구매 고객을 대상으로 10% 할인 혜택을 받을 수 있는 프로모션 코드도 제공한다.

제주항공에 신규 가입한 회원에게 제공되는 리프레시 포인트(1000포인트) 외 추가로 항공권 최초 예약 시 사용할 수 있는 모바일 앱 전용 국내선 운임 7% 할인과 국제선 운임 5% 할인을 제공한다.

제주항공 관계자는 "신규 가입 회원들이 왕복 항공권을 구매할 경우 멤버스 특가 프로모션 코드 10%에 신규회원 할인 7%를 더해 총 17%의 혜택을 받을 수 있다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr