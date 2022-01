지난해 주식결제대금 511.3조원…전년대비 22.6%↑

[아시아경제 이선애 기자] 지난해 주식결제대금이 500조원을 훌쩍 넘은 것으로 집계됐다.

19일 한국예탁결제원에 따르면 지난해 주식결제대금 총액이 511조3000억원으로 전년 대비 22.6% 증가했다.

장내 주식시장 결제대금은 235조1000억원으로 전년 대비 24.7% 증가했으며, 주식 기관투자자 결제대금은 276조2000억원으로 전년 대비 21.0% 늘었다.

주식결제대금은 주식거래대금(1경711조5000억원)의 4.8%에 불과하며, 증권결제서비스를 통한 대금의 차감효과는 1경200조2000억원에 이른다.

시장별로 장내 주식시장 결제 차감효과는 7351조3000억원(차감률 96.9%), 주식 기관투자자결제의 차감효과는 2848조9000억원(차감률 91.2%)을 기록했다.

예탁원 관계자는 증권결제서비스의 차감 효과에 대해 "시장 참가자는 최소의 자금으로 증권 결제를 종료할 수 있게 되며 이러한 결제규모 축소는 유동성 위험을 감소시켜 증권시장의 안정성 향상에 기여한다"고 말했다.

