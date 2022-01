한미반도체, 지난해 4분기 영업익 357억원…전년대비 149.9%↑

[아시아경제 이선애 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 35,800 전일대비 800 등락률 -2.19% 거래량 132,122 전일가 36,600 2022.01.19 09:53 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체, 中 기업과 33억 규모 공급 계약한미반도체, 실리콘관통전극용 TC 본더 2.0CS 출시한미반도체, 12인치 마이크로 쏘 출시 close 는 지난해 4분기 연결기준 영업이익이 약 357억원으로 전년 동기 대비 149.9% 증가했다고 19일 공시했다. 같은 기간 매출액은 약 1016억원으로 30.4% 증가했다. 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 35,800 전일대비 800 등락률 -2.19% 거래량 132,122 전일가 36,600 2022.01.19 09:53 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체, 中 기업과 33억 규모 공급 계약한미반도체, 실리콘관통전극용 TC 본더 2.0CS 출시한미반도체, 12인치 마이크로 쏘 출시 close 의 지난해 누적 매출액과 영업이익은 약 3732억원과 약 1224억원으로 각각 45.0%, 83.6% 증가했다.

