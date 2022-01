LG전자, 배출가스 저감장치 부착 '상업용 가스식 시스템에어컨' 출시

삼원촉매장치 적용해 대기오염물질 제거

강화된 고효율에너지기자재 인증기술기준 통과한 국내 첫 제품

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 500 등락률 -0.36% 거래량 492,567 전일가 138,000 2022.01.19 10:51 장중(20분지연) 관련기사 연기금, SK이노·포스코 저평가株 집중 매수역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 관련株 갑니다, 또 한 번 역사 기록!임상 3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한번의 역사 기록 close 가 배출가스 저감장치를 부착한 상업용 가스식 시스템에어컨(GHP)인 ‘GHP 슈퍼3 플러스’를 국내 출시했다고 19일 밝혔다.

GHP는 가스를 연료로 엔진을 구동시켜 냉난방을 하는 제품이다. 가스를 사용하기 때문에 냉난방이 필요 없는 기간에도 전기 기본요금을 지불해야 하는 전기식 시스템에어컨보다 경제적이다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 500 등락률 -0.36% 거래량 492,567 전일가 138,000 2022.01.19 10:51 장중(20분지연) 관련기사 연기금, SK이노·포스코 저평가株 집중 매수역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 관련株 갑니다, 또 한 번 역사 기록!임상 3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한번의 역사 기록 close 는 배출가스 저감장치인 삼원촉매장치를 ‘GHP 슈퍼3 플러스’에 첫 적용했다. 삼원촉매장치는 초미세먼지, 지구온난화 등을 유발하는 질소산화물, 일산화탄소, 탄화수소 등 기존 GHP에서 배출되는 대기오염물질을 질소, 산소 등 무해한 가스로 변환한다.

신제품은 KS표준 기준 실험 결과 질소산화물, 일산화탄소, 탄화수소 배출량이 각각 15ppm, 90ppm, 90ppm 이하다. 올 초 시행된 산업통상자원부의 강화된 고효율에너지기자재 인증기술기준을 충족한 국내 첫 제품이다. 또 내년 1월 시행 예정인 환경부의 대기환경보전법 시행규칙에 언급된 대기배출시설 신고대상 제외 기준인 ‘질소산화물, 일산화탄소, 탄화수소 배출허용기준의 30% 미만으로 배출’을 만족할 것으로 예상한다.

‘GHP 슈퍼3 플러스’는 5단계 청정관리 기능을 적용한 LG 휘센 시스템에어컨을 포함한 다양한 상업용 실내기를 실외기 한 대에 최대 58개까지 연결할 수 있다. 빌딩, 학교, 의료시설 등에서 여러 개의 개별 공간을 동시에 냉난방 할 수 있어 효과적이다.

또 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 500 등락률 -0.36% 거래량 492,567 전일가 138,000 2022.01.19 10:51 장중(20분지연) 관련기사 연기금, SK이노·포스코 저평가株 집중 매수역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 관련株 갑니다, 또 한 번 역사 기록!임상 3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한번의 역사 기록 close 의 전기식 시스템에어컨 대표제품인 멀티브이(Multi V)와 연결해 하이브리드 히트펌프 시스템에어컨으로 사용할 수 있다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 500 등락률 -0.36% 거래량 492,567 전일가 138,000 2022.01.19 10:51 장중(20분지연) 관련기사 연기금, SK이노·포스코 저평가株 집중 매수역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 관련株 갑니다, 또 한 번 역사 기록!임상 3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한번의 역사 기록 close 가 지난해 2월 국내 최초로 출시한 하이브리드 히트펌프 시스템에어컨은 전기식과 가스식을 유기적으로 연동해 냉난방 비용을 줄이는 장점이 있다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 500 등락률 -0.36% 거래량 492,567 전일가 138,000 2022.01.19 10:51 장중(20분지연) 관련기사 연기금, SK이노·포스코 저평가株 집중 매수역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 관련株 갑니다, 또 한 번 역사 기록!임상 3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한번의 역사 기록 close 는 이 제품을 GHP 업계에서 유일하게 국내에서 생산한다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 500 등락률 -0.36% 거래량 492,567 전일가 138,000 2022.01.19 10:51 장중(20분지연) 관련기사 연기금, SK이노·포스코 저평가株 집중 매수역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 관련株 갑니다, 또 한 번 역사 기록!임상 3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한번의 역사 기록 close 자회사인 하이엠솔루텍이 관리와 서비스를 맡고 있다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 500 등락률 -0.36% 거래량 492,567 전일가 138,000 2022.01.19 10:51 장중(20분지연) 관련기사 연기금, SK이노·포스코 저평가株 집중 매수역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 관련株 갑니다, 또 한 번 역사 기록!임상 3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한번의 역사 기록 close 의 공조기기 종합유지관리 시스템인 ‘LG 비컨 클라우드’를 통해 온라인으로 장비 상태를 실시간 모니터링해 안정적인 사용을 지원한다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 500 등락률 -0.36% 거래량 492,567 전일가 138,000 2022.01.19 10:51 장중(20분지연) 관련기사 연기금, SK이노·포스코 저평가株 집중 매수역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 관련株 갑니다, 또 한 번 역사 기록!임상 3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한번의 역사 기록 close 이재성 에어솔루션사업부장(부사장)은 “친환경 고효율 제품을 지속 선보이며 기업과 사회의 지속가능성을 추구하는 동시에 글로벌 공조시장에서의 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr