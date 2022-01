"'급성장' 펫케어 시장 잡으려면…트렌드 맞춤 전략으로 경쟁력 강화해야"

[아시아경제 정현진 기자] 급성장하는 펫케어 시장에서 국내 기업들이 경쟁력을 강화하기 위해 펫휴머니제이션(반려동물의 인간화), 펫테크, 혁신 동물의료 등의 트렌드를 반영한 진출 전략이 필요하다는 조언이 나왔다.

한국무역협회 국제무역통상연구원은 19일 발간한 '성장하는 펫케어 산업 최신 트렌드와 우리 기업의 글로벌 경쟁력 강화방안' 자료를 통해 2020년 세계 펫케어 시장이 전년대비 6.9% 증가한 1421억달러를 기록했으며 2026년까지 2177억 달러 규모로 성장할 전망이라고 전했다. 국내 펫케어 시장규모도 2020년 17억9200만달러로 2016년 이후 5년간 연평균 8.4%씩 성장하고 있다.

최근 펫케어 산업은 펫휴머니제이션, 펫테크, 혁신 동물의료 등의 트렌드가 시장을 주도하고 있다. 펫휴머니제이션 트렌드가 가장 뚜렷하게 나타나는 분야는 펫푸드로, 반려동물에게 사람도 먹을 수 있는 재료로 만든 휴먼그레이드 푸드 제품이 인기를 끌고 있다. 반려동물 산책·놀이대행·돌봄 서비스를 제공하는 플랫폼도 늘고 있다. 동물의료 분야는 웨어러블 기기를 통한 반려동물 관련 데이터의 실시간 축적, 인공지능(AI)·딥러닝 기술 기반의 질병 예측과 진단, 원격진료, 상담 등이 가능해지면서 여러 형태의 동물의료 서비스가 주목받고 있다.

무협 국제무역통상연구원은 급성장하는 펫케어 시장에서 국내 기업이 경쟁력을 강화하기 위해 글로벌 트렌드를 적용한 새로운 가치창출과 소비자의 페인포인트 분석과 솔루션 제공, 제품·서비스의 융합, 국가별 시장진출 맞춤형 로드맵 마련 등의 4가지 전략이 필요하다고 조언했다.

박가현 무협 수석연구원은 "가족의 일원이 된 반려동물들을 위한 펫케어 산업은 앞으로 더욱 고부가가치화 되면서 성장을 거듭할 것"이라며 "국내 기업들이 기존 제품에 글로벌 트렌드를 입히고, 혁신 기술 접목과 서비스 융합 등 연구개발에 힘쓴다면 새로운 수출유망산업으로 발전할 수 있을 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr