한컴인텔리전스, 디지털 트윈 기술 기업 '스탠스' 인수

[아시아경제 부애리 기자] 한글과컴퓨터그룹(한컴)의 손자회사 한컴인텔리전스가 디지털 트윈 기술 기업 '스탠스'를 인수했다고 19일 밝혔다.

디지털 트윈이란 실제 환경이나 물체를 가상세계에 구축해 시뮬레이션과 인공지능(AI) 학습을 통해 예측하고 최적화 결과를 다시 현실 세계에 반영하는 기술이다.

스탠스는 디지털 트윈의 가상 공간 구축에 필요한 데이터 생성, 분석에 이르는 전 주기 기술을 보유한 기업이다. 스탠스는 실제 환경을 3차원(3D) 데이터로 생성하는데 있어 자동화 기술을 통해 개발시간을 단축하고, 이를 시각화할 수 있는 초정밀 데이터 기술을 보유하고 있다. 센서 없이도 시설 내 작업자의 위치를 인식하는 VPS 기술 등을 디지털 트윈 분야에서 기술적 우위를 점하고 있다.

한컴인텔리전스는 자체 개발한 사물인터넷(IoT) 기술 '네오아이디엠'에 스탠스의 디지털 기술을 접목해 관련 사업을 확장해 나갈 예정이라고 밝혔다. 한컴인텔리전스 관계자는 "지난해 인수한 메타버스 전문기업 한컴프론티스와도 협력해 가상세계 구축에 필요한 기술 교류도 함께 추진해 나갈 방침"이라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr