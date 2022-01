이마트24, 모바일 앱서 애플펜슬2세대 한정 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 오는 20일 오전 10시부터 애플펜슬2세대 1000개를 모바일 애플리케이션(앱)에서 한정 판매한다고 19일 밝혔다.

애플펜슬2세대 판매가격은 16만5000원이지만 앱 예약구매 시 이마트24 모바일상품권(2만5000원)을 제공해 14만원에 구매하는 효과를 얻을 수 있다.

이마트24는 오는 28일 출시 예정인 ‘닌텐도 스위치 포켓몬 레전드 아르세우스도’ 한정 판매중이다. 이 상품은 출시일에 맞춰 고객이 지정한 이마트24 매장에서 픽업 가능하다.

이마트24는 고객 근거리에 있는 전국 매장이 픽업 장소로 활용될 수 있다는 장점을 바탕으로 온·오프라인 시너지를 극대화 할 수 있는 예약구매를 강화해나갈 방침이다.

이마트24 관계자는 “디지털을 통한 차별화된 경험을 통해 지속적으로 모바일앱과 오프라인 매장을 방문하고 구매로 이어질 수 있도록 예약구매를 강화해 나갈 계획”이라며 “매력적인 앱 전용 상품을 지속적으로 선보여 나가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr