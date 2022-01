한·사우디, 수소 등 미래산업 협력 강화…MOU 14건 체결

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국과 사우디아라비아가 수소 등 신산업과 제조·에너지, 보건의료 등 다양한 분야에서 경제협력을 강화하기로 했다.

양국은 18일(현지시간) 사우디 리야드에서 열린 '한-사우디 스마트 혁신성장 포럼'에서 문재인 대통령과 칼리드 알-팔리 사우디 투자부 장관 등이 참석한 가운데 양해각서(MOU) 14건을 체결했다.

이날 체결된 MOU는 ▲지식재산 분야 강화된 전략적 파트너십을 위한 약정 ▲기본여신 약정 주요 조건합의서 ▲타이어 합작법인 설립 협력 MOU ▲선박기자재 등 주조 및 단조 합작법인 설립 계약 ▲닥터앤서 수출 구매의향서 ▲수소·암모니아 협력 양해각서 ▲양국 수소 관련 정보 공유 및 협력체계, 수소공급망 구축 협력 양해각서 ▲발전분야 연료전환 협력 MOU ▲TC2C 기술 도입 및 프로젝트 실행 협력을 위한 MOU ▲ 국내 벤처투자 협력을 위한 MOU 등이다.

분야별로 나누면 제조·인프라·디지털·보건의료 분야 MOU 5건, 수소·에너지 분야 협력 MOU 9건이다.

수소·에너지 분야 MOU 중에는 한국전력의 최초 사우디 내 사업인 라빅 중유화력사업의 주 연료인 중유를 가스로 전환하는 연료전환 사업 관련 협력이 포함됐다. 문 대통령도 친환경 미래에너지인 수소 협력에 있어 한국의 수소 활용·유통 능력과 사우디의 수소 생산 능력 등 양국의 강점을 결합한 협력 추진을 제안했다.

산업부 관계자는 "이번 포럼을 통해 한국의 최대 원유수출국인 사우디와 수소 생산·유통·활용 등 수소경제 전 주기에 걸쳐 탄소중립을 위한 동반자 관계를 구축하고, 바이오 등 미래산업에 관한 협력 잠재력을 확인했다"며 "경제 협력의 새로운 지평을 열었다는 의미가 있다"고 밝혔다.

