LG엔솔 청약 첫날 증거금 32.6조원 '사상 최대'…공모 새역사

첫날 230만명 신청, 통합 경쟁률 20대 1 넘어…미래에셋·하나·KB·신한 순

[아시아경제 이선애 기자] LG에너지솔루션이 기업공개(IPO)의 새역사를 새로 썼다. 일반 청약 첫날 증거금이 32조원을 넘어서며 사상 최대를 기록했다.

18일 금융투자업계에 따르면 LG에너지솔루션 상장 대표 주관사인 KB증권과 공동주관사 신한금융투자·대신증권 등 7개 증권사가 이날 일반 청약을 받은 결과 오후 4시 마감 기준 증거금이 32조6467억원으로 집계됐다.

이는 현재까지 청약 증거금 1위인 SKIET(81조원)가 지난해 4월 청약 첫날 기록한 증거금 22조1594억원보다 많은 규모다.

통상 청약 마지막 날 증거금이 더 많이 몰린다는 점을 고려하면 LG에너지솔루션이 공모주 청약 증거금 최대 기록을 경신할 가능성이 커졌다.

청약 첫날 대표 주관사인 KB증권에 가장 많은 증거금 18조4398억원이 모였다. 이어 신한금융투자 5조7978억원, 대신증권 3조654억원, 미래에셋증권 3조1831억원, 하나금융투자 9493억원, 신영증권 3804억원, 하이투자증권 2909억원 순으로 증거금이 모였다.

청약에 참여한 계좌 수는 237만5301건으로, 중복 청약이 금지된 이후 가장 청약 건수가 많았던 카카오뱅크 건수(약 186만건)를 첫날만에 뛰어넘었다.

청약 주식 수 기준 통합 경쟁률은 20.48대 1로 집계됐다.

증권사별 경쟁률은 미래에셋증권(95.87대 1)이 제일 높고, 하나금융투자(28.59대 1), KB증권(25.24대 1), 신한금융투자(15.87대 1), 신영증권(11.46대 1), 대신증권(9.87대 1), 하이투자증권(8.76대 1) 순이다.

예상 균등수량은 하이투자증권(4.44주)이 가장 많고, 대신증권(4.16주), 신영증권(3.96주), 신한금융투자(2.97주), 하나금융투자(2.19주), KB증권(1.87주) 순이다.

물량이 적고 계좌 수가 많은 미래에셋에서 받을 수 있는 예상 균등수량은 0.41주로, 1주 밑으로 떨어졌다.

보통 공모주 청약이 마지막 날 집중적으로 이뤄지는 만큼 18일 마감일에도 증권사별 경쟁률을 살피는 눈치싸움이 지속될 것으로 보인다. LG에너지솔루션은 19일까지 청약을 거쳐 이달 27일 유가증권시장에 상장한다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr