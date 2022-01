동화약품 "후시딘 크림으로 건조한 피부 관리"

[아시아경제 서소정 기자] 추운 겨울 피부고민을 호소하는 사람이 많다. 건조해진 피부는 탄력이 떨어지고, 잔주름이 생기는 등 피부 노화가 빠르게 진행될 수 있어 본인에 잘 맞는 스킨케어 제품을 통해 꾸준히 관리하는 것이 좋다.

새롭게 출시된 동화약품의 기능성 화장품 '후시드크림'은 피부밀도를 탄탄하게 관리해주는 '후시덤' 성분을 38.9% 함유한 기능성 화장품이다. 후시드 크림의 핵심성분 후시덤은 동화약품 후시딘의 성분과 유래가 동일한 '푸시디움코식네움(FusidiumCoccineum)'을 새롭게 연구·개발한 것이다.

회사 측은 비인체 테스트를 통해 콜라겐 생성 증가, 엘라스틴 분해효소 활성 억제, 히알루론산 합성 효소 생성증가 효과가 확인된스킨케어 특허성분이라고 설명했다. 주요 성분 이외에도 세라마이드 6종, 콜레스테롤, 지방산 등 피부지질 3대구성 성분과 펩타이드 2종, 히알루론산 6종까지 포함돼 있어 탄력있는 피부관리를 돕는다.

후시드 크림은 피부 밀도를 탄탄하게 케어함으로써 주름부터 탄력, 보습, 진정 등 복합적인 피부 고민 해결에 도움을 주는 올인원 크림이다. 특히 강력한 주름 개선과 주름 유발 완화 기능으로 안티에이징에 효과적이다.

반투명 크림 제형으로 밀착력 있는 마무리가 가능하며, 피부흡수를 촉진하는 2가지 특허 제형 기술이 적용돼 흡수력이 높은 것이특징이다. 민감성 피부 자극 테스트를 완료해 민감한 피부도 안전하게 사용할 수 있다.

