진보당 "김건희 '미투 폄훼' 발언, 명백한 2차 가해"

"피해자와 국민에게 진심어린 사과 해야"

[아시아경제 오주연 기자] 진보당이 윤석열 국민의힘 후보의 배우자 김건희씨의 '미투' 발언에 대해 "명백한 2차 가해"라고 비판했다.

18일 진보당은 논평을 내고 "김씨는 서울의소리 기자와의 통화에서 '미투 터지는 게 다 돈 안 챙겨주니까 터지는 거 아니야'라는 발언을 했다. 성폭력 피해자들의 미투를 감히 '돈을 챙겨주지 않아서 하는 말' 따위로 비하하는 것에서 김 씨의 수준이 어떠한지 적나라하게 드러나고 있다"고 강하게 질타했다.

또한 이와 관련해 '따로 드릴 말씀이 없다'고 한 윤 후보를 향해선 "성폭력 피해자들에 대해 단 한 번도 진정성있게 고민해보지 않았다는 방증"이라고 꼬집었다.

진보당은 "김 씨와 윤 후보는 성폭력 피해자들에게 사과해야 한다"면서 "권력형 성범죄 피해자에 대한 명백한 2차 가해"라고 지적했다.

이어 "미투는 성폭력 사건에 대해 '개인적인 일'로 치부하려는 왜곡된 편견에 맞서, 성폭력 피해 경험을 '사회적인 일'로 꺼내고 알리는 과정"이라면서 "진보당은 성폭력 피해자들의 일상으로의 회복을 위해 진보당은 언제나 지지와 연대를 이어나갈 것"이라고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr