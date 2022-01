코로나로 카지노·경마 닫히자…지난해 복권 판매액 6兆 '역대 최대'

[세종=아시아경제 손선희 기자] 지난해 6조원에 달하는 복권이 팔렸다. 판매액 기준으로 역대 최대 규모다. 코로나19 사태 이후 카지노·경마 등 각종 사행산업이 운행을 축소하자 상대적으로 복권 판매가 풍선효과처럼 늘어난 것으로 풀이된다.

18일 기획재정부에 따르면 지난해 연간 복권판매액은 5조9755억원으로 1년 전에 비해 10.3%(5603억원) 늘어난 것으로 집계됐다. 복권 수익금 중 2조4291억원은 복권기금에 적립된다.

온라인복권 판매액은 5조1371억원으로 1년 전보다 8.4% 늘었고, 인쇄복권은 19.8% 증가한 4420억원, 연금복권은 29.2% 증가한 2911억원, 전자복권은 25.6% 증가한 1053억원의 판매액을 각각 기록했다. 연금복권의 경우 2020년 4월 당첨금액 및 당첨자 수를 확대해 판매가 크게 증가한 것으로 분석된다.

최근 5년 복권 판매액 추이를 살펴보면, 2017년(4조2000억원)→2018년(4조4000억원)→2019년(4조8000억원) 순으로 완만히 늘어나다 코로나19 사태가 터진 2020년(5조4000억원)부터 급격히 늘었다.

이는 코로나19 사태 이후 카지노나 경마, 경륜 등 오프라인 사행산업 운영이 축소된 데 따른 대체효과로 보인다고 정부는 분석했다. 실제 해외 국가에서도 코로나19 사태 이후 복권판매가 증가한 사례가 있다. 관련해 충북대학교가 수행한 연구에 따르면 복권은 카지노·경마·경륜·경정 등과 매출에 있어 대체관계에 있는 것으로 분석됐다.

아울러 복권은 가장 손쉬운 기부행위이기도 하다. 1000원짜리 복권을 1장 구입할 시 약 410원이 공익사업에 지원된다.

복권판매에 따른 수익금 대부분은 저소득층 주거안정 및 장학사업 등 취약계층 지원에 활용된다. 지난해에는 복권판매액 및 여유자금 등을 포함해 총 2조6311억원이 지원됐다.

