중동과 손 잡은 수소 경제…'한-사우디 스마트 혁신성장 포럼' 개최

사우디, '사우디 비전 2030' 추진…수소 수출국으로 전환

韓 기업들, 에너지·디지털·보건·교역 등 5대 분야 중심으로 협력

[아시아경제 황윤주 기자] 수소 경제 활성화를 위해 한국과 사우디아라비아의 기업인들이 손 잡는다.

대한상공회의소는 사우디상의연합(CSC) 및 KOTRA, 사우디 NCPP(National Companies Promotion Program)와 공동으로 18일 사우디아라비아(사우디) 리야드 리츠칼튼 호텔에서 ‘한-사우디 스마트 혁신성장 포럼’을 개최했다. 이날 포럼에는 취임 이후 처음으로 사우디를 공식방문한 문재인 대통령이 직접 참석해 양국 기업인들을 격려했다.

‘무함마드 빈 살만(Mohammed bin Salman)’ 사우디 왕세자는 사우디 경제가 석유중심에서 벗어나기 위해서 2016년에 ‘사우디 비전 2030’을 발표하고 추진중이다. 한국 기업은 ‘사우디 비전 2030’의 실질적 파트너로서 ▲제조·에너지 ▲디지털·스마트 인프라 ▲역량강화 ▲보건·생명과학 ▲중소기업 교역·투자확대 등 5대 분야를 중심으로 사우디와 협력사업을 진행하고 있다.

특히 사우디는 2060년까지 탄소중립을 목표로 원유를 대체할 에너지원으로서 수소를 주목하고 있다. 2030년까지 400만t의 수소 생산을 목표로 장기적으로 ‘세계 최대의 원유 수출국’에서 ‘세계 최대 수소 수출국’으로의 전환을 모색하고 있다.

이날 발표세션에서는 수소경제와 바이오 분야에서의 양국 협력방안을 주제로 발제가 이어졌다. 유병옥 포스코 부사장은 ‘한-사우디 수소경제 협력 전략’을 주제로 미래 핵심 신성장사업으로서 수소의 필요성과 수소사업 로드맵을 발표했다. 또 박한오 바이오니아 대표가 ‘한-사우디 바이오산업 협력 전략’을 주제로 양국 협력을 통한 코로나19 팬데믹 대응 성과를 점검하고, 향후 감염병에 대한 대응책과 협력 방안에 대해 발표했다.

공영운 대한상의 한-사우디 경제협력위원장은 "지난 1998년 대한상공회의소는 사우디상의연합회와 공동으로 ‘한·사우디 경제협력위원회’를 설립하여 양국 간의 경제협력 방안에 대해 머리를 맞대 왔다"며 "에너지 및 제조업, ICT, 인력양성, 보건의료, 중소기업 등은 미래를 준비하기 위해 양국이 협력을 강화해 나가야 할 분야"라고 말했다.

한편 한국 측에서는 공영운 한-사우디 경제협력위원장(현대자동차 사장), 문승욱 산업통상자원부 장관, 유정열 KOTRA 사장, 최창원 SK디스커버리 부회장, 오세철 삼성물산 사장, 후세인 알 카타니 S-OIL 대표, 정승일 한국전력 사장, 정일택 금호타이어 사장, 유병옥 포스코 부사장, 박한오 바이오니아 대표 등 60여명이 참석했다. 사우디 측에서도 모하메드 알-아즐란(Mohammed Al-Ajlan) 사우디상의연합 회장, 야시르 오스만 알-루마이얀(Yasir O. Al-Rumayyan) 사우디 국부펀드(PIF) 총재 겸 아람코 회장 등 60여명이 참석했다.

