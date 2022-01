다이아피아, 중국 에스엔제이인터내셔널과 독점 공급 계약

산양유 콜라겐 마스크팩을 필두로 마스크팩 시장의 입지를 다진 (주)비에스지에이치앤비가 2022년 1월 5일 중국 유통 전문회사 ㈜에스엔제이인터내셔널과 중국 독점 공급계약을 체결했다고 밝혔다.

(주)비에스지에이치앤비는 자체 코스메틱 브랜드 '다이아피아 (DIAPIA)'를 보유하고 있으며, 국내 오픈마켓 입점, 인플루언서 및 SNS 등 다채로운 마케팅을 통해 국내에서 인지도를 넓혔으며, 이번 총판 계약을 통해, 중국 내 유통회사를 통하여 원활하게 제품을 공급하며 또한 진출하는 중국시장 내에 또한 공격적인 자체 마케팅 활동을 추가로 진행하여 브랜드 인지도 확장에 나설 예정이다.

중국의 마스크팩 시장은 코로나 19 상황에도 가파른 성장세를 보이고 있다. Euromoniter에 따르면 2019년 중국의 팩 시장 규모는 약 290억 위안으로 전체 스킨케어 시장의 약 12 퍼센트를 차지하고 있고, 2020년 코로나 발생 후 전세계 스킨케어 시장 규모가 하락하는 추세에서도 중국시장은 10 프로 대의 성장세를 유지하고 있으며, 해당 기간 마스크팩 또한 플러스 성장세를 유지하며 300억 위안을 돌파했다고 한다.

다이아피아의 관계자는 "현재 중국시장 내 다이아이파의 유통채널이 원활하게 움직이고 있어 현지 소비자들의 좋은 반응을 자아내고 있으며, 추가적인 독점 공급 계약을 통해 중국 내 시장 점유율 확대 및 K-BEAUTY에 대한 위상을 보다 넓히겠다"라고 말했다.

또한, 추가적으로 다이아피아는 마스크팩 및 스킨케어 20종에 대한 중국 위생허가를 보유하고 있으며, 현재 콜롬비아, 에콰도르, 베트남, 태국 등 여러 중남미 및 동남아 지역의 화장품 등록을 완료하여 중국시장뿐만 아니라 본격적인 글로벌 시장 진출을 확대하고 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr