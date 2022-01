교원KRT, 해외 허니문 ‘몰디브·하와이·칸쿤’ 여행상품 출시

자가격리 없고 안전한 여행지 선별…5월부터 출발 가능

[아시아경제 김희윤 기자] 교원KRT는 봄·가을 웨딩 시즌을 겨냥한 '그래도 허니문' 기획전을 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 기획전은 위드코로나가 재개되길 바라며 해외 신혼여행을 계획하는 예비 부부들을 위해 마련됐다.

판매 상품은 신혼여행지로 인기가 높고 자가격리 없이 여행이 가능한 몰디브, 하와이, 칸쿤이다. 올 5월부터 10월까지 출발 예정이며 예약 기간 동안 가격을 동결해 언제든 원하는 시점에 맞춰 떠날 수 있다.

국내 및 현지 코로나19 상황에 따라 해외입국자의 자가격리가 의무화될 경우 출발 14일전까지 100% 위약금 없이 출발일 변경 및 환불이 가능하다.

숙소는 몰디브의 최고급 풀빌라 '페어몬트 시루펜푸시' 및 칸쿤 '하얏트지바'를 비롯해 허니문을 즐길 수 있는 특급 호텔 및 리조트, 풀빌라 등으로 구성됐다. 몰디브와 칸쿤은 각 6곳, 하와이는 5개의 호텔에서 선택 가능하다. 자유 일정을 보장하는 구성으로 특별한 제약 없이 휴양을 즐길 수 있으며, 식사 또한 전 일정 모두 포함이다.

허니문 패지키 이용 고객은 출발일 전 백신 2차 접종을 완료하고 현지 도착 후 각 여행 국가별로 방역규정에 맞춰 PCR 검사결과나 문진표 등을 제출하면 된다.

교원KRT 관계자는 "코시국 속에서도 유럽 패키지 여행을 안전하게 성공시킨 노하우를 기반으로 해외 허니문에 목말라 있는 신혼부부들의 갈증을 풀어주고자 이번 허니문 기획전을 마련했다"며 "허니문을 예약한 고객들이 평생의 로망인 신혼여행을 후회 없이, 방역 등에 대한 걱정 없이 안전하게 즐길 수 있도록 준비에 만전을 다할 것"이라고 말했다.

