육일씨엔에쓰, M&A 마무리…"실적 개선 이룰 것"

[아시아경제 유현석 기자] 육일씨엔에쓰는 정밀화학 필수소재 제조기업 주식회사 씨엔에이 인수를 위해 잔금 161억원을 포함 총 179억원을 납입해 인수를 마무리했다고 18일 밝혔다.

육일씨엔에쓰 관계자는 "신규사업 분야의 안정적 이식을 위해 기존 씨엔에이 기업생리를 유지하면서, 점진적으로 국내외 마케팅 강화를 통해 가동률을 끌어올려 실적을 개선할 방침"이라며 "인수 마무리로 회사의 전체적인 사업재편과 실적으로 증명하는 토대를 마련하고, 추가적으로 시너지 효과가 큰 기업인수를 통해 성장성을 높이겠다"고 말했다.

이번에 인수한 씨엔에이는 UV흡수제, PVC복합안정제, 경화제 등 필수화학 소재를 연간 2000톤 이상 생산 가능한 기업이다. 2020년 기준 매출액과 영업이익 각각 170억원, 13억원을 기록했다.

한편 육일씨엔에쓰는 베트남, 홍콩 등 해외 사업장과 기존 글로벌 고객사 파트너십을 활용 글로벌 시장 진출을 위해 집중할 계획이다.

