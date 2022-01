헬릭스미스, 안정성 향상된 ‘VM507’ 국내 특허 획득

[아시아경제 장효원 기자] 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 21,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 38,018 전일가 21,900 2022.01.18 10:21 장중(20분지연) 관련기사 헬릭스미스, 산업부 첨단기술·제품 확인 인증 취득헬릭스미스, 'JP모건 헬스케어 컨퍼런스 2022' 참가헬릭스미스, CAR-T 세포치료제 기술 유럽 특허 획득 close 가 cMet 활성화 항체 ‘VM507’의 안정성 향상에 대한 국내 특허를 취득했다고 18일 밝혔다.

VM507의 항체 구조 최적화 작업을 통해 생산성과 생물학적 활성이 뛰어나면서 동시에 항체 안정성과 면역 원성이 개선된 항체를 인정받았다. 특허 활용 시 cMet 항체 개발에 있어 생산 비용 절감, 생체 내 안정성 증진, 부작용 감소 등이 기대된다.

VM507은 간세포성장인자(HGF) 수용체인 cMet을 활성화시킬 수 있는 인간화 항체다. 세포 사멸을 방지하고 신생혈관 생성을 촉진하는 등 HGF 단백질과 유사한 활성을 유도할 수 있다. 혈관주사 혹은 국소주사를 통해 인체 전달이 가능한데, 면역 거부 반응이 없어 안전하고 생체 내 반감기가 HGF 단백질에 비해 훨씬 길어 치료제 개발이 용이하다.

VM507은 손상된 세포 및 조직의 회복과 증식을 촉진해 다양한 질환에서 효과가 확인됐다. 특히 서울 보라매병원과 협력연구를 통해 만성콩팥병을 비롯 급성신손상, 면역글로불린A신증 등 다양한 신장질환 모델에서 염증 억제, 세포사멸 방지, 섬유화 개선의 치료효과를 증명했다. 헬릭스미스는 내년 VM507의 신부전, 신장질환 타겟으로 한 임상을 시작할 계획이다.

유승신 헬릭스미스 대표는 “신장 질환에 대한 다각도의 효능을 기반으로 VM507 임상 진입을 위해 노력 중”이라며 “VM507은 뇌졸중, 족부궤양, 망막 신생혈관 형성 장애 등을 포함하는 다양한 허혈성 질환과 퇴행성 신경질환 치료제 개발에도 사용될 것으로 기대된다”고 말했다.

그는 이어 “다양한 질환에 사용될 수 있는 일종의 플랫폼 의약으로서 신규 적응증이 계속 추가되고 있어 블럭버스터 잠재력이 매우 높다”고 덧붙였다.

