SPC 배스킨라빈스, 무직타이거와 협업 ‘뚱랑이 러그’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 배스킨라빈스는 2022년 호랑이의 해를 맞아 무직타이거와 협업해 ‘뚱랑이 러그’를 출시한다고18일 밝혔다.

뚱랑이 러그는 무직타이거의 대표 캐릭터 뚱랑이를 활용한 소형 깔개로, 인테리어 소품으로 다양하게 활용할 수 있는 제품이다. 현관, 주방, 욕실 등 집안 곳곳에 배치하기 적합한 사이즈로 출시돼 임인년 검은 호랑이의 해를 맞아 집안 분위기를 새롭게 연출할 수 있다.

무직타이거와의 협업을 기념해 한정판 ‘배라에 찾아 온 뚱랑이’ 케이크도 선보인다. 뚱랑이 캐릭터를 입체로 만든 아이스크림 케이크로 ▲바닐라 ▲베리베리 스트로베리 ▲초콜릿 등 인기 아이스크림 등으로 구성돼 힘찬 새해를 기원하는 마음을 담았다.

이달 19일부터 25일까지 해피오더 애플리케이션과 카카오톡을 통해 사전 예약을 하면 아이스크림 쿼터(1만5500원) 사이즈 이상 구매 시 2900원, ‘배라에 찾아온 뚱랑이’ 케이크 구매 시 900원에 뚱랑이 러그를 만나볼 수 있다. 오는 26일부터는 오프라인 매장에서 쿼터 사이즈 이상 구매 시 2900원에 판매된다. 굿즈 소진 시에는 행사가 자동 종료된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr