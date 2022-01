얍엑스, 메타버스·AI 의료 솔루션 개발 목적 다자간 MOU 체결

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 얍엑스 얍엑스 060230 | 코스닥 증권정보 현재가 1,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,370 2022.01.18 08:28 장시작전(20분지연) 관련기사 얍엑스, 예술품 NFT 공동사업 추진 목적 다자간 MOU 체결얍엑스, 국민대화합상생 ‘같이의 가치’ 참여…"공동협력 MOU"얍엑스, 中 위즈덤캐피탈그룹 대표 ‘웨이킷 레이’ 사외이사 선임 close 가 메타버스 의료 솔루션 개발을 목적으로 커넥, 비트나인, GS페이먼트, 린벤처스 등 총 5개 기업간 협력 체제를 구성, 다자간 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

얍엑스를 비롯해 이번 MOU 참여 기업들은 향후 각 사가 보유한 기술력과 자본금을 집중시켜 인공지능(AI)과 메타버스, 사물인터넷(IoT), 핀테크, 그래프 데이터베이스 등 4차산업 핵심 기술을 기반으로 한 스마트병원 정보시스템 개발에 나설 계획이다.

얍엑스 등 5개사가 개발에 나서는 스마트병원 정보시스템은 사용자들에게 메타버스 환경을 통해 병원에 대한 사전 의료 정보를 제공하고, 병원 내방 절차를 디지털 체계로 간소화해 현존하는 의료 시스템을 한층 보편화 시키는데 목적을 두고 있다.

해당 시스템 개발이 완료되면 환자는 병원 방문 전부터 메타버스 공간에서 의료기관을 미리 내원해보고 필요한 정보를 얻을 수 있는 환경이 마련된다. 진료 예약부터 접수, 수납에 대한 모든 병원절차는 간소화돼 기존 병원 방문 프로세스에서 불편했던 별도의 진료대기 시간 등도 대폭 개선될 전망이다.

제도적 범위 내에서 가능한 원격진료 체계도 전방위로 구축해 갈 계획이다. 회사 측은 해당 솔루션이 병원 방문을 희망하는 사용자들과 의료기관 간 메타버스 공간 내 커뮤니케이션 접점을 확대하는 수단이 될 수 있는 만큼, 다소 어렵게 다가왔던 병원까지의 문턱을 낮추고 내방율도 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 프로젝트는 커넥과 GS페이먼트가 공동개발 중인 AI 및 메타버스 서비스 솔루션을 중심으로 추진될 예정이다. 압엑스는 자체 보유한 IoT, RFID, NFC, 비콘 기술 제공에 나서게 된다.

데이터 기반 정보 분석 및 예측이 가능한 솔루션 제공은 ‘비트나인’의 ‘아젠스 그래프(Agens Graph)’를 사용하게 되며, 투자부문은 AI 및 미래신사업 분야에 적극적인 투자를 보이고 있는 린벤처스(VC)가 담당하게 된다.

최시명 얍엑스 대표이사는 “‘스마트병원 정보시스템’은 의료기관의 공간 및 환경을 메타버스로 구현해 사용자가 병의원 접속으로 예약 및 원격진료, 결제까지 가능하게 만들 것”이라며 “기존 병원 프로세스에 대한 피로감을 대폭적으로 해소시켜줄 수 있는 솔루션이 탄생할 수 있을 것으로 기대된다”고 전했다.

