[클릭 e종목]삼성물산, 실적 이후 사업방향성·투자 점검

[아시아경제 이선애 기자] KTB투자증권은 18일 삼성물산에 대해 투자의견 매수와 목표주가 16만원을 유지한다고 밝혔다.

주당 순자산가치(NAV)에 적용하는 가격지표인 목표 할인율을 53%로 3%p 상향했다. 53%는 2018년 상반기 M&A 기대 고조되었던 시기의 할인율 상단이다. 현 할인율은 67.3%로 고점 대비 소폭 축소되었지만 우상향은 지속중이다.

KTB투자증권 리서치센터는 "작년 8월 경영공백 마무리된 이후 투자 발표에 대한 기다림이 길어지며 할인 확대 추세는 불가피하다"면서 "더불어 예상 시가총액 막대한 종목의 상장이 다가오며, 시장 내 비중 하락하는 데에 따른 수급부담도 상존해 단기 내 강한 투자유인 발생하지 않는 한 1월은 쉬어가는 흐름"이라고 예상했다.

다만 투자포인트는 현금 증대에 기반한 투자 추진 기대, 전분기 쇼크에서 회복될 실적, 매년 안정적 상향 가능한 배당 등을 꼽았다. 실적 이후 사업 방향성, 투자 계획이 단기 주가동인이라고 판단했다.

한편 3년간 관계사 배당수익의 6~70%를 재배당하는 정책을 눈여겨봐야 한다. 이번 2021년 배당은 2020년 삼성전자의 특별배당이 수익으로 포함되는 첫 해로 DPS 4000원이 기대된다. 배당수익 유지되어도 6~70% 범위 안에서 지급률 상향함에 따라 안정적 DPS 상향이 가능하다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr