이마트24, 서울시스터즈 고추장핫소스로 간편식 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 오는 19일 서울시스터즈 시그니처 고추장핫소스를 활용한 도시락·김밥·주먹밥·햄버거·냉장라면을 출시한다고 18일 밝혔다.

서울시스터즈는 아마존 미국 판매 1위를 기록한 김치시즈닝으로 유명한 브랜드다. 서울시스터즈 고추장핫소스는 고추장을 주원료로 만든 한국식 핫소스로, 100% 순식물성 성분에 설탕 대신 에리스리톨을 사용했다.

이번에 선보인 도시락 서울시스터즈 참치마요덮밥은 담백한 참치마요에 고추장핫소스로 매콤한 감칠맛을 더했으며, 얼큰한 김치 햄라면은 차별화된 얼큰한 풍미와 풍부한 토핑이 인상적인 조리면이다. 서울시스터즈 돈까스김치버거는 돈까스패티와 고추장핫소스, 볶음김치라는 이색 조합으로 색다른 맛을 즐길 수 있는 조선버거를 탄생시켰다.

이번 협업 기념 고추장핫소스 증정 이벤트도 진행한다. 18일 오전 10시부터 이마트24 모바일애플리케이션(앱) 예약구매를 통해 서울시스터즈 상품을 구매하는 고객에게 선착순으로 서울시스터즈 고추장핫소스 3000개를 증정한다.

이마트24 관계자는 “올해는 지난 해 발표했던 슬로건 딜리셔스 아이디어의 가치를 담아 끊임없이 맛있는 상품과 기분 좋은 마케팅을 선보이는 등 고객들이 변화를 확실하게 느낄 수 있는 한 해가 될 것”이라며 “맛집 연계와 함께 식품 원료 및 시즈닝 업체를 포함하는 협업 확장을 통해 근본적인 상품의 맛을 차별화함으로써 맛있는 편의점으로 자리매김해 나갈 계획”이라고 말했다.

