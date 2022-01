엠투엔 "소액주주가 파산신청서 제출"…적극 대응할 것

[아시아경제 임혜선 기자] 엠투엔 엠투엔 033310 | 코스닥 증권정보 현재가 13,050 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,050 2022.01.17 15:30 장마감 관련기사 명문제약 "최대주주 지분매각 우선협상대상자서 엠투엔 해지"명문제약, 최대주주 지분매각 '엠투엔'과 우선협상[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일 close 은 소액주주인 김동화 씨가 지난 14일 파산신청서를 서울회생법원에 제출했다"고 17일 공시했다. 회사 측은 "신청인은 당사에 대한 채권을 보유하고 있지도 않으며, 채권자도 아니다"면서 "회사는 관할경찰서에 형사고소장을 제출했고, 법률대리인을 통해 민·형사상 책임에 대해 적극 대응할 것"이라고 밝혔다.

