빗썸, 속도 개선 업데이트…총상금 1억원 규모 이벤트도 진행

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 빗썸이 거래 속도 개선에 나섰다. 속도 개선과 관련된 이벤트도 진행할 예정이다.

17일 빗썸은 애플리케이션(앱) 속도 개선을 골자로 한 업데이트를 진행했다고 밝혔다. 이번 서비스 개선을 통해 고객들은 메인 및 주문화면 이동을 비롯해 주요 거래소 기능을 두 배 이상 빠르게 이용할 수 있다.

시세 조회와 거래 페이지의 대기 시간이 줄어들면서 단타 매매를 선호했던 고객들은 모바일 앱을 활용한 더욱 빠르게 거래 가능하다. 아울러 ‘커스텀 키패드’도 추가된다. 기존 고객들이 사용하는 기기에 따라 다르게 제공되던 키패드를 통일된 커스텀 방식으로 제공함으로써 사용자 편의성을 끌어올렸다.

이벤트도 진행한다. 오는 18일부터 2회에 걸쳐 총 상금 1억원 규모의 초성퀴즈 이벤트를 시작한다. 초성퀴즈의 주제는 ‘빠른 빗썸’이다. 오는 2월3일부터는 개선된 속도를 자연스럽게 체험할 수 있는 ‘빗썸 앱 실전투자대회’가 열린다. 투자대회 신청 접수는 7일까지 가능하며 본 대회는 10~16일 동안 진행된다.

영상 캠페인도 온·오프라인 동시에 진행될 예정이다. 오프라인 영상 캠페인은 강남역과 삼성역, 인근 버스정류장, 강남대로 등 인구밀접도가 높은 장소에서 볼 수 있다. 온라인 캠페인은 빗썸 공식 유튜브 채널을 통해 확인이 가능하다.

빗썸 관계자는 “원활한 업데이트를 위해 지난해부터 클로즈베타 형식으로 속도 개선 앱을 시범운영하는 등 신뢰성과 안전성에 공을 들였다”며 “앞으로도 빗썸은 고객들이 쾌적한 환경에서 불편함 없이 거래할 수 있는 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr