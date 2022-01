"DX 패러다임 선도할 것" KT·신한은행, 4375억 지분 맞교환

금융DX, 플랫폼 등 23개 사업협력

미래형 점포, 메타버스 얼라이언스 실현

[아시아경제 차민영 기자] KT가 신한은행과 인공지능(AI), 확장가상세계(메타버스), 대체불가능한토큰(NFT), 로봇, 빅데이터 등 디지털 플랫폼 기술을 기반으로 미래금융 디지털전환(DX) 사업협력을 추진한다.

KT는 신한은행과 미래성장DX 사업협력을 위한 전략적 파트너십을 체결하고 지분 취득을 결정했다고 17일 밝혔다. 지분 취득 규모는 비상장사임을 감안해 신한은행 지분 2.08%로 인수 금액은 4375억원이다. 신한은행 역시 이에 대응하는 KT 지분 5.46%를 취득했다.

이날 협약식은 서울 중구에 위치한 신한은행 본점에서 박종욱 KT 경영기획부문장(사장), 진옥동 신한은행 행장 등 주요 임원들이 참석한 가운데 진행됐다.

KT와 신한은행은 이번 협력을 통해 AI, 메타버스, NFT, 빅데이터, 로봇 등 영역에서 미래금융 DX, 플랫폼 신사업을 중심으로 23개 공동사업에서 본격적인 속도를 낸다.

우선 미래금융DX 분야에서 KT의 데이터분석, 자연어처리(NLP) 등 AI 역량과 신한은행의 금융 데이터 기반으로 차별화된 사업모델을 완성한다. 대표적으로 금융특화 AICC(AI컨택센터)가 있으며 AI기반으로 업무 생산성과 고객 편의성을 높일 수 있는 언어모델 개발 등 중장기적 협력을 적극 추진해나갈 계획이다.

신한은행은 이미 선도적으로 AI 뱅커가 고객 응대하는 미래형 점포 '디지로그'를 운영 중이다. 여기에 KT의 AI, 로봇, 미디어월 등 혁신 솔루션을 더하면 새로운 개념의 미래형 점포로 고도화하고 완성도를 높일 것으로 기대하고 있다.

두 기업은 빅데이터 기반으로 소상공인을 위한 특화 통신·금융 융합 서비스도 개발한다. KT 잘나가게 플랫폼의 입지상권데이터 등과 연계한 대안신용평가 모델을 개발해 출시할 계획이다.

아울러 메타버스 등 플랫폼 신사업을 통해 생활 밀착형 서비스를 제공한다는 방침이다. 가령 메타버스 얼라이언스를 구축해 KT의 메타버스 플랫폼에 금융 인프라를 탑재해 양사 메타버스 플랫폼의 유통 포인트를 공동 발행한다. 외부 제휴사 메타버스 플랫폼과 연계한 포인트 교환 등으로 고객 활동 범위도 넓힐 수 있다. 이와 함께 KT가 보유한 상권정보 등을 접목해 차별화된 부동산 메타버스 플랫폼 구축도 검토 중이며 NFT 기반 디지털자산 발행·거래 플랫폼을 구축하는 공동사업도 계획하고 있다.

KT가 보유한 블록체인 기술을 활용해 양사의 신뢰를 기반으로 한 전자문서 사업도 공동 추진한다. 다양한 유형의 전자계약서, 전자증명서, 모바일 전자고지와 같은 비정형 데이터로 구성된 전자문서의 보관뿐만 아니라 공인전자문서중계자 사업과 연계해 구체적인 사업모델을 발굴할 계획이다.

향후에는 글로벌 플랫폼 사업을 추진한다. 두 기업이 보유한 핀테크 역량과 혁신기술을 접목해 공동 SI펀드(전략적 투자 펀드)를 조성, 국내외 기술력 있는 벤처에 대한 투자와 컨설팅 사업도 추진한다.

이후 안정적인 공동 프로젝트 수행과 추가 협력 과제 발굴하기 위해 별도의 공동 연구개발(R&D) 태스크포스(TF)도 조직한다. KT의 전문 엔지니어들과 신한은행의 금융인프라 전문 인력 등으로 구성할 계획이며 이를 기반으로 AICC엔진개발, 보이스 인증 금융 인프라 개발 등 미래융합금융DX 추가 서비스를 개발한다.

박종욱 KT 경영기획부문장 사장은 "국내 최고 금융 그룹과 최대 디지털 플랫폼 기업과 시너지를 기반으로 금융 DX 모델을 선보이게 될 것"이라며 "고객 중심의 차별화된 디지털 융합서비스로 신한은행과 DX 성장 새 패러다임을 열어갈 것"이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr