코나아이, 인천e음 장보기 서비스 설 기획전 실시

[아시아경제 유현석 기자] 코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 30,750 전일대비 1,350 등락률 -4.21% 거래량 113,130 전일가 32,100 2022.01.17 14:25 장중(20분지연) 관련기사 코나아이, '경기지역화폐 공동운영대행사' 우선협상대상자 재선정코나아이, 삼성카드에 지문카드 공급…"국내 최초 상용화"코나아이, 대덕구 지역화폐 대덕e로움 운영대행사로 재선정 close 는 오는 28일까지 설 명절 맞이 'e음 장보기 설 기획전'을 열고 제수용품, 명절 먹거리, 명절 선물세트 및 170여 종의 상품을 최대 30% 할인된 가격으로 선보인다고 17일 밝혔다.

전통시장 e음 장보기 서비스는 인천시 지역화폐 '인천e음' 플랫폼 기반의 온라인 장보기 서비스로 전통시장을 직접 방문하지 않고도 온라인을 통한 주문이 가능하고 평일 기준 2시간 이내에 상품을 배송한다. 인천e음 회원이라면 별도의 앱 설치나 회원 가입 없이 인천e음 메인화면에 있는 'e음 장보기' 버튼을 클릭하면 손쉽게 이용할 수 있다. 지역화폐 결제에 따른 캐시백 혜택도 동일하게 제공된다.

이번 설 기획전에서는 계양구 계양산전통시장·계산시장, 남동구 모래내시장, 미추홀구 석바위시장, 남동구 구월도매시장 등 총 5개 시장 26개 상점의 170여 개의 상품 및 명절 선물세트와 명절 관련 상품을 최대 30% 할인된 가격에 판매한다. 추가로 인천e음 캐시백 10% 혜택까지 누릴 수 있다.

기존과 동일하게 평일 오후 5시 이전에 주문하면 배달 권역에 한해 2시간 내 배송 받을 수 있으며, 일부 설 기획 상품의 경우 한시적으로 택배 배송 서비스도 제공한다. 단, 택배 상품 배송 접수는 1월 25일 자정에 마감된다.

또 설 기획 상품 3만5000원 이상 구매 시 복주머니 에코백을 선착순으로 증정하며 계산시장에서는 굴림만두, 모듬전, 떡국떡 등 2만원 상당의 ‘설 명절 한상세트’를 9900원에 판매하는 '9900원 특가 이벤트'도 실시한다.

코나아이 관계자는 "지역 전통시장 상인들과 상생함과 동시에 인천e음 회원분들께 더 많은 혜택을 드리고자 이번 이벤트를 기획하게 되었다"며 “앞으로도 e음 장보기 서비스를 통해 관내 전통시장의 경쟁력을 강화할 수 있도록 다양한 이벤트를 진행해 나갈 것”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr