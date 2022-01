[아시아경제 이광호 기자]<승진>

◆부서장(SM)

▲선릉중앙 기업금융센터 커뮤니티장 박현진▲대치역지점 커뮤니티장 손홍배▲남부터미널 기업금융센터 커뮤니티장 신헌수▲스타시티 금융센터 커뮤니티장 권오복▲충정로 금융센터 커뮤니티장 송정훈▲부천상동지점 커뮤니티장 류정희▲강북 금융센터 커뮤니티장 정준영▲송파지점 커뮤니티장 강래형▲신월동지점 커뮤니티장 홍우미▲마곡역 금융센터 커뮤니티장 김달수▲미금역 금융센터 커뮤니티장 김성은▲광교상현 금융센터 커뮤니티장 황긍석▲기흥역 금융센터 커뮤니티장 한영선▲평촌역 기업금융센터 커뮤니티장 정창원▲봉담 금융센터 커뮤니티장 김창배▲평택 금융센터 커뮤니티장 김중원▲남동공단 기업금융2센터 커뮤니티장 배현재▲부평중앙지점 커뮤니티장 박광민▲구월동 금융센터 커뮤니티장 김국환▲울산 기업금융센터 커뮤니티장 유성오▲창원중앙지점 커뮤니티장겸진해지점장 손성대▲복현동지점 커뮤니티장 최하영▲익산 금융센터 커뮤니티장 김형환▲제주 기업금융센터 커뮤니티장 양우혁▲대전중앙 기업금융센터 커뮤니티장 이용훈▲대덕테크노밸리 금융센터 커뮤니티장 이동성▲세종조치원 금융센터 커뮤니티장 정태용▲청주터미널 금융센터 커뮤니티장 남영준▲강원영업부 금융센터 커뮤니티장 정광희▲원주 금융센터 커뮤니티장 장윤성▲사북지점 커뮤니티장 하순호▲삼성역지점장 이준열▲봉은사로지점장 임현정▲상봉역 금융센터장겸 SRM 박영주▲세종로 기업금융센터장겸 SRM 이성렬▲동대문지점장 박기두▲김포공항지점장 류지우▲성남공단 금융센터장겸 SRM 이경선▲광주지점장 김훈▲신한PWM태평로센터 지점장겸 PB 박용권▲신한PWM분당센터장 박선하▲대기업영업1부장겸 SRM 신상일▲대기업영업2부장겸 SRM 이재구▲대기업영업3부장겸 SRM 구형준▲여의도중앙 대기업금융센터장겸 SRM 이종구▲GS타워 대기업금융센터장겸 SRM 정재현▲강남 대기업금융센터장겸 SRM 서정운▲FI영업3부장겸 SRM 정상진▲경기서부본부 기업영업단장겸 SRM 이호현▲디지털마케팅부장 이승호▲Mydata Unit 팀장(부서장대우) 윤근혁▲고객상담센터장 윤보영▲외환사업부 팀장(부서장대우) 윤금순▲기업고객부 팀장(부서장대우) 김철수▲대기업고객부장 김완택▲WM사업부장 이한석▲소비자보호부장 류동우▲소비자지원부장 조범철▲특화상품부장 정형동▲투자자산수탁부장 서정석▲금융개발부장 박범준▲기관개발부장 김남중▲종합기획부 팀장(부서장대우) 이정빈▲총무부장 김홍식▲비서실장 이원태▲준법감시부장 이영호▲글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우)(SBJ은행 오사카지점) 김영식▲글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우)(신한캄보디아은행 본점) 김남수▲신한자산운용(인력교류) 이성환

◆부서장(Mb)

▲무역센터 기업금융센터 지점장겸 SRM 성권모▲테헤란로 금융센터장겸 SRM 윤민효▲강남중앙 기업금융센터 지점장겸 SRM 조명현▲논현동 기업금융센터 지점장겸 SRM 김성윤▲반포남 금융센터 지점장겸 SRRM 권세국▲역삼동 기업금융센터 지점장겸 SRM 김태훈▲서초구청지점장 임채훈▲스타시티 금융센터 지점장겸 SRRM 권미정▲용산 기업금융센터 지점장겸 SRM 김근호▲동부이촌동지점장 이부덕▲숙명여자대학교지점장 최자영▲효자동지점장 정경선▲상암동 금융센터 지점장겸 SRRM 김명구▲홍제동지점장 이판우▲보라매역 금융센터 지점장겸 SRRM 김태선▲독산동 금융센터 지점장겸 SRM 강학돈▲가산디지털 금융센터 지점장겸 SRRM 임종준▲돈암동지점장 이정복▲고읍지점장 나영세▲창신동 금융센터 지점장겸 SRRM 신유숙▲한남동 금융센터 지점장겸 SRRM 이근이▲광교 기업영업부 지점장겸 SRM 권혁성▲강동 금융센터 지점장겸 SRM 이원석▲여의도중앙 기업금융센터 지점장겸 SRM 양해두▲여의도 기업금융센터 지점장겸 SRM 엄보용▲서여의도 기업금융센터 지점장겸 SRM 박형열▲성남공단 금융센터 지점장겸 SRRM 김영일▲경기광주 금융센터 지점장겸 SRM 최형진▲경기광주 금융센터 지점장겸 SRRM 이송근▲이천 금융센터 지점장겸 SRRM 김창진▲용인 금융센터 지점장겸 SRRM 이주경▲안산 금융센터 지점장겸 SRRM 김원경▲안산스마트허브 기업금융1센터 지점장겸 SRM 김응섭▲안산스마트허브 기업금융2센터 지점장겸 SRM 안영태▲군포IT밸리 금융센터 지점장겸 SRM 이관영▲시화스틸랜드 금융센터 지점장겸 SRM 박용성▲시화 기업금융2센터 지점장겸 SRM 최경임▲수원 금융센터 지점장겸 SRRM 이윤석▲평택 금융센터 지점장겸 SRM 김재명▲안성 금융센터 지점장겸 SRRM 조붕래▲인천 금융센터 지점장겸 SRRM 김백년▲송도 금융센터 지점장겸 SRM 장규종▲남동공단 기업금융2센터 지점장겸 SRM 박기범▲남동공단지점장 허용철▲인천중구청지점장 조우형▲인천국제공항지점 인천국제공항제2여객터미널출장소장 김태복▲김포한강 금융센터 지점장겸 SRRM 문형석▲연산동지점장 김경모▲울산 기업금융센터 지점장겸 SRM 황선상▲울산SK지점장 임경찬▲양산 금융센터 지점장겸 SRRM 이선화▲정관 금융센터장겸 SRM 이호진▲신평 금융센터 지점장겸 SRM 정유선▲신평 금융센터 지점장겸 SRRM 서정철▲창원 기업금융센터 지점장겸 SRM 신재일▲대구3공단 금융센터 지점장겸 SRRM 정수철▲성서공단 기업금융센터 지점장겸 SRM 전정섭▲구미 금융센터 지점장겸 SRM 박성익▲김천 금융센터 지점장겸 SRRM 신동주▲포항남 금융센터 지점장겸 SRRM 배진호▲경주 금융센터 지점장겸 SRRM 박호준▲광산 금융센터 지점장겸 SRM 임정훈▲군산지점장 강내길▲충북영업부 금융센터 지점장겸 SRM 박상준▲충북영업부 금융센터 지점장겸 SRRM 류상진▲청주대학교지점장 이병헌▲오창 금융센터 지점장겸 SRRM 차상길▲제천 금융센터장겸 SRM 김동형▲원주 금융센터 지점장겸 SRRM 박계원▲태백지점장 변진선▲신한PWM한남동센터장 박영란▲신한PWM인천센터장 심재경▲신한PWM대구센터장 김영웅▲여의도중앙 대기업금융센터 지점장겸 SRM 김남호▲GS타워 대기업금융센터 지점장겸 SRM 심재휘▲현대모터타운 대기업금융센터 지점장겸 SRM 신정훈▲FI영업2부 지점장겸 SRM 정범채▲충북본부 기업영업단장겸 SRM 이유신▲데이터플랫폼 Unit 팀장(부서장대우) 김강철▲디지털전략부 팀장(부서장대우) 기우석▲O2O추진단 팀장(부서장대우) 곽동수▲디지털여신센터 팀장(부서장대우) 유건준▲시도금고영업부 팀장(부서장대우) 박영경▲대기업고객부 팀장(부서장대우) 배연수▲GIB사업부 팀장(부서장대우) 정찬희▲글로벌사업본부 팀장(부서장대우) 류제은▲글로벌사업본부 팀장(부서장대우) 김병주▲기업여신심사부 부장심사역(부서장대우) 김현정▲개인여신심사부장겸 부장심사역 김태운▲리스크공학부장 김경태▲금융개발부 팀장(부서장대우) 강경원▲디지털개발부 팀장(부서장대우) 임병길▲금융결제부장 윤영운▲준법감시부 팀장(부서장대우) 이호림▲홍콩IB센터 부장심사역(부서장대우) 이준헌▲글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우)(SBJ은행 본점) 김계환▲글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우)(SBJ은행 동경지점) 조병주▲신한카드(인력교류) 정동진▲신한금융투자(인력교류) 김형경▲신한자산운용(인력교류) 안융일▲신한벤처투자(인력교류) 김종호

이상 101명.

<신규임명>

◆부서장

▲학동 기업금융센터 지점장겸 SRM 권오훈▲무역센터 기업금융센터 지점장겸 SRM 유영택▲역삼역 금융센터 지점장겸 SRM 박진용▲영동 기업금융센터 지점장겸 SRM 박민호▲남부터미널 기업금융센터 지점장겸 SRM 조성윤▲강남역 금융센터 지점장겸 SRRM 유성훈▲양재동 기업금융1센터 지점장겸 SRM 김형석▲현대모터타운지점장 안현경▲법조타운지점 법조타운법원출장소장 이규섭▲장한평역 금융센터 지점장겸 SRM 박종호▲성수동 기업금융센터 지점장겸 SRM 김춘호▲세종로 기업금융센터 지점장겸 SRM 박병문▲홍익대학교지점장 정우룡▲보라매역 금융센터 지점장겸 SRM 황윤식▲디지털중앙 기업금융센터 지점장겸 SRM 박치욱▲강북 금융센터 지점장겸 SRM 석필수▲강북 금융센터 지점장겸 SRRM 이유경▲양주 금융센터 지점장겸 SRRM 우주혁▲기업영업부 지점장겸 SRM 전진용▲종각역 기업금융센터 지점장겸 SRM 고대진▲충무로 금융센터 지점장겸 SRM 강수연▲동국대학교지점장 김용환▲서울롯데지점장 손영주▲잠실 금융센터 지점장겸 SRM 최정훈▲강동 금융센터 지점장겸 SRRM 장영희▲미사 금융센터 지점장겸 SRRM 박재서▲동부법원지점장 이경재▲당산역 금융센터 지점장겸 SRRM 김대현▲가양역 기업금융센터 지점장겸 SRM 유창한▲이천 금융센터 지점장겸 SRM 이행호▲용인 금융센터 지점장겸 SRM 신동훈▲분당중앙 금융센터 지점장겸 SRM 유영완▲분당중앙 금융센터 지점장겸 SRRM 류채곤▲평촌역 기업금융센터 지점장겸 SRM 고명준▲안양 금융센터 지점장겸 SRRM 박영환▲시화중앙 금융센터 지점장겸 SRM 엄정용▲시화공단 금융센터 지점장겸 SRM 장근식▲시화 기업금융1센터 지점장겸 SRM 임현묵▲반월서 금융센터 지점장겸 SRM 김기훈▲안산법원지점장 배준희▲수원 금융센터 지점장겸 SRM 구진모▲영통역 금융센터 지점장겸 SRRM 이유선▲오산 금융센터 지점장겸 SRM 김영옥▲팔탄 금융센터 지점장겸 SRM 박창서▲인천주안 금융센터 지점장겸 SRM 박태훈▲남동공단 기업금융1센터 지점장겸 SRM 곽장현▲송현동 기업금융센터 지점장겸 SRM 김재춘▲구월동 금융센터 지점장겸 SRM 김문섭▲일산 금융센터 지점장겸 SRRM 윤용명▲화정역 금융센터 지점장겸 SRM 김상원▲김포 금융센터 지점장겸 SRRM 이혜경▲부전동 기업금융센터 지점장겸 SRM 김승기▲부전동 기업금융센터 지점장겸 SRM 박태광▲장전동 금융센터 지점장겸 SRM 송정훈▲양산 금융센터 지점장겸 SRM 소갑석▲사상 금융센터 지점장겸 SRRM 조보현▲김해 금융센터 지점장겸 SRM 손태화▲김해 금융센터 지점장겸 SRRM 양윤성▲마산 금융센터 지점장겸 SRM 최용호▲마산 금융센터 지점장겸 SRRM 윤재현▲대구 기업금융센터 지점장겸 SRM 권기환▲대구3공단 금융센터 지점장겸 SRM 박상희▲구미 금융센터 지점장겸 SRRM 김철회▲포항남 금융센터 지점장겸 SRM 이근석▲광주 기업금융센터 지점장겸 SRM 김광중▲광산 금융센터 지점장겸 SRRM 권정미▲나주빛가람지점장 송희▲목포하당 금융센터 지점장겸 SRM 박병찬▲전북 금융센터 지점장겸 SRM 김경호▲전북 금융센터 지점장겸 SRRM 김도산▲익산 금융센터 지점장겸 SRM 김동기▲익산 금융센터 지점장겸 SRRM 최병희▲대전중앙 기업금융센터 지점장겸 SRM 류은상▲대전법원지점장 성진모▲천안중앙 기업금융센터 지점장겸 SRM 김봉기▲온양 금융센터 지점장겸 SRM 박성남▲서산 금융센터 지점장겸 SRRM 지상호▲대산지점장 이후종▲오창 금융센터 지점장겸 SRM 손은섭▲충주 금융센터 지점장겸 SRRM 최원식▲제천 금융센터 지점장겸 SRRM 신한수▲강원영업부 금융센터 지점장겸 SRM 장일수▲강원영업부 금융센터 지점장겸 SRRM 최승호▲서소문지점장 이남규▲디지털영업부 팀장(부서장대우) 김문성▲신한PWM Privilege서울센터 지점장겸 PB 정성희▲신한PWM강남센터 지점장겸 PB 이미정▲신한PWM서울파이낸스센터 지점장겸 PB 조윤석▲신한PWM여의도센터 지점장겸 PB 윤석미▲신한PWM잠실센터 지점장겸 PB 임춘홍▲신한PWM분당센터 지점장겸 PB 김경선▲신한PWM판교센터 지점장겸 PB 임성용▲대기업영업2부 지점장겸 SRM 유주영▲명동 대기업금융센터 지점장겸 SRM 이대우▲강남 대기업금융센터 지점장겸 SRM 김대일▲강원본부 기업영업단장겸 SRM 한만구▲영업추진부 팀장(부서장대우) 김배승▲영업추진부 팀장(부서장대우) 이석원▲데이터기획 Unit 팀장(부서장대우) 김봉구▲디지털전략부 팀장(부서장대우) 양명진▲디지털전략부 팀장(부서장대우) 엄정길▲기관고객부 팀장(부서장대우) 임창균▲외환사업부 팀장(부서장대우) 윤준재▲WM컨설팅센터 팀장(부서장대우) 박상철▲글로벌IB추진부 팀장(부서장대우) 한봉주▲부동산금융부 팀장(부서장대우) 김선일▲에너지금융부장 박정원▲글로벌사업본부 팀장(부서장대우) 박희진▲GMS본부 팀장(부서장대우) 이경빈▲소비자보호부 팀장(부서장대우) 임지영▲개인여신심사부 부장심사역(부서장대우) 최병길▲리스크모형검증실장 서인희▲신탁부 팀장(부서장대우) 김기연▲ICT기획부 팀장(부서장대우) 어택우▲정보개발부 팀장(부서장대우) 장선형▲종합기획부 팀장(부서장대우) 최동진▲회계부 팀장(부서장대우) 이용찬▲HR부 팀장(부서장대우) 김현우▲HR부 팀장(부서장대우) 이은미▲총무부 팀장(부서장대우) 강석원▲비서실 팀장(부서장대우) 우상수▲자금세탁방지부장 정해영▲정보보호본부 팀장(부서장대우) 정주동▲정보보호본부 팀장(부서장대우) 최종현▲감사부 부장감사역(부서장대우) 이성준▲글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우) (신한은행(중국)유한공사 총행) 김준석▲글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우)(신한은행(중국)유한공사 심양분행) 김영준▲글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우)(신한은행(중국)유한공사 심천분행) 허지성▲글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우)(신한베트남은행 본점) 이종혁▲글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우)(아메리카신한은행 CA본부) 김동우▲글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우)(멕시코신한은행 본점) 정찬혁▲신한금융투자(인력교류) 안영준▲신한라이프(인력교류) 안세훈

이상 133명.

<전보>

◆부서장

▲도곡중앙지점 커뮤니티장 박애련▲신사동 기업금융센터 커뮤니티장 손석호▲강남역 금융센터 커뮤니티장 김영래▲장한평역 금융센터 커뮤니티장 최기복▲성수동 기업금융센터 커뮤니티장 민병학▲마포중앙지점 커뮤니티장 박광현▲광화문지점 커뮤니티장 박종길▲상암동 금융센터 커뮤니티장 이의재▲연신내지점 커뮤니티장 현경만▲서울대역센터 커뮤니티장 이우일▲부천위브더스테이트지점 커뮤니티장 이혜숙▲대학로 금융센터 커뮤니티장 윤성일▲영업부 커뮤니티장 김동하▲종각역지점 커뮤니티장 정상원▲충무로 금융센터 커뮤니티장 김영빈▲명동 기업금융센터 커뮤니티장 한호성▲강동 금융센터 커뮤니티장 김대현▲당산역 금융센터 커뮤니티장 김영관▲안산스마트허브 기업금융2센터 커뮤니티장 이윤재▲안양 금융센터 커뮤니티장 이인선▲수원 금융센터 커뮤니티장 임정혁▲영통지점 커뮤니티장 이규주▲수원중앙지점 커뮤니티장 박종팔▲송도국제도시지점 커뮤니티장 오민철▲가좌동지점 커뮤니티장 윤보경▲일산 금융센터 커뮤니티장 이영한▲김포 금융센터 커뮤니티장 김위규▲김포한강 금융센터 커뮤니티장 양군길▲장전동 금융센터 커뮤니티장 장정훈▲양산 금융센터 커뮤니티장 김동수▲신평 금융센터 커뮤니티장 김봉준▲김해 금융센터 커뮤니티장 지원석▲성서공단 기업금융센터 커뮤니티장 김우경▲구미 금융센터 커뮤니티장 장용호▲경주 금융센터 커뮤니티장 이상수▲목포하당 금융센터 커뮤니티장 고한주▲순천 금융센터 커뮤니티장 임주성▲대전역 금융센터 커뮤니티장 정동철▲천안중앙 기업금융센터 커뮤니티장 정진철▲온양 금융센터 커뮤니티장 송범섭▲충북영업부 금융센터 커뮤니티장 김재우▲충주 금융센터 커뮤니티장 이일훈▲음성 금융센터 커뮤니티장 이상순▲압구정역 기업금융센터장겸 SRM 임진성▲압구정역 기업금융센터 지점장겸 SRM 최진영▲압구정갤러리아지점장 장인태▲압구정역지점장 한상언▲학동지점장 노화식▲삼성역 기업금융센터장겸 SRM 김휘진▲선릉중앙 기업금융센터 지점장겸 SRM 최미수▲선릉중앙지점장 노동근▲역삼역 금융센터장겸 SRM 장인호▲GS타워지점장 임윤정▲대치동지점장 박우석▲일원역지점장 지영민▲도곡역지점장 김진웅▲개포동지점장 신승현▲논현동 기업금융센터장겸 SRM 김건웅▲논현동지점장 하익준▲신사동지점장 김양래▲반포남 금융센터 지점장겸 SRM 천수명▲반포중앙지점장 이현종▲반포서래지점장 윤희숙▲남부터미널지점장 김호섭▲역삼동 기업금융센터장겸 SRM 심재식▲양재동 기업금융2센터장겸 SRM 강동한▲양재역 금융센터장겸 SRM 김흥섭▲양재역 금융센터 지점장겸 SRRM 이광식▲이수역지점장 윤문식▲방배중앙지점장겸 방배동지점장 이덕천▲법조타운지점장 최진회▲제기동역지점장 강현우▲장한평역 금융센터 지점장겸 SRRM 이동호▲장안동지점장 이승원▲행당동지점장 이남수▲성수동지점장 이희정▲군자역지점장 박만홍▲자양동지점장 이재환▲사가정역지점장 천춘봉▲화도 금융센터장겸 SRM 전선우▲덕소지점장 장경수▲도농지점장 최낙주▲별내 금융센터장겸 SRM 박정호▲용산전자지점장 김동수▲마포지점장 김성렬▲경희궁지점장 김용범▲서교동 기업금융센터장겸 SRM 한준호▲서교동 기업금융센터 지점장겸 SRM 서한서▲서교중앙지점장 김경희▲남가좌동지점장 김동근▲불광동지점장 김지연▲구파발역 금융센터장겸 SRM 박태한▲충정로 금융센터 지점장겸 SRM 강성대▲신촌지점장 김인용▲이화여자대학교지점장 한유경▲보라매역 금융센터장겸 SRM 도병록▲노량진역지점장 김희준▲서울대학교지점장 한상전▲구로디지털 금융센터장겸 SRM 하양수▲구로디지털 금융센터 지점장겸 SRM 김대원▲독산동 금융센터 지점장겸 SRRM 방창용▲시흥동지점장 최기식▲개봉동지점장 김형철▲구로동지점장 김승희▲하안동지점장 하일규▲디지털중앙지점장 구현자▲부천역지점장 오철▲부천시청역지점장 김창근▲부천 기업금융센터장겸 SRM 박용세▲부천 기업금융센터 지점장겸 SRM 최인호▲보문동지점장 홍성규▲길음동지점장 윤용민▲서울대학교병원지점장 이창석▲장위동지점장겸 월계동지점장 송태수▲쌍문역지점장 박태윤 ▲수락산역지점장 최은심▲의정부지점장겸 장암지점장 전영철▲의정부 기업금융센터장겸 SRM 강재원▲의정부 기업금융센터 지점장겸 SRM 김은자▲민락동지점장겸 금오지점장 최종국▲기업영업부장겸 SRM 유현석▲남대문지점장 이관희▲종각역 기업금융센터장겸 SRM 임상진▲종로지점장 박성준▲현대계동지점장 유유정▲종로중앙 금융센터장겸 SRM 정찬석▲종로중앙 금융센터 지점장겸 SRRM 하성주▲창신동 금융센터장겸 SRM 박춘호▲연지동지점장 신영재▲한남동 금융센터장겸 SRM 이동환▲을지로5가지점장 최영택▲광교 기업영업부장겸 SRM 정찬헌▲을지로지점장 서영균▲명동지점장 김관동▲소공중앙지점장 육근록▲서잠실지점장 서대원▲롯데월드지점장 정하영▲가락동 기업금융센터 지점장겸 SRM 홍성화▲길동지점장 오승택▲미사 금융센터장겸 SRM 허화자▲고덕동지점장 이재용▲명일역지점장 서은영▲올림픽선수촌지점장 최성진▲여의도 기업금융센터장겸 SRM 이원석▲서여의도 기업금융센터장겸 SRM 김일동▲여의도지점장 김만수▲영등포지점장 이상준▲영등포 기업금융센터 지점장겸 SRM 김은정▲당산동지점장 이경아▲목동중앙지점장 정의석▲목동현대 금융센터장겸 SRM 이상휘▲목동현대 금융센터 지점장겸 SRM 김미정▲목동지점장 소승현▲가양역 기업금융센터장겸 SRM 임승완▲화곡역지점장 문상신▲방화역지점장 조현철▲성남지점장 신진명▲판교테크노밸리 금융센터장겸 SRM 장연태▲야탑역지점장 천승용▲분당지점장 이기형▲수지성복지점장 김정석▲수지신봉지점장 권혁창▲용인동백지점장 황성구▲용인 금융센터장겸 SRM 김용혁▲구성지점장 남승한▲분당시범단지지점장 이혜영▲서현역지점장 이계웅▲안산 금융센터장겸 SRM 황종오▲안산스마트허브 기업금융1센터장겸 SRM 김규대▲상록수지점장 오세문▲월피동지점장 신용욱▲호계동지점장 한재우▲산본래미안지점장 장보영▲평촌역지점장 정우삼▲과천지점장 한상훈▲안양비산동지점장 안준의▲시화MTV 금융센터장겸 SRM 김성수▲시화스틸랜드 금융센터장겸 SRM 김홍중▲시화 기업금융2센터장겸 SRM 장봉균▲반월공단 금융센터장겸 SRM 김세영▲반월서 금융센터장겸 SRM 박진규▲시흥능곡지점장 김병수▲수원역지점장 정재형▲매탄동지점장 장인규▲수원법원지점장 송석민▲동탄역 금융센터장겸 SRM 이창한▲동탄역 금융센터 지점장겸 SRM 송종훈▲동탄호수공원지점장 정학재▲안성 금융센터장겸 SRM 이승목▲송탄 금융센터장겸 SRM 김주호▲수원시청역지점장 김진철▲광교타운지점장 황호문▲주안남지점장 윤정원▲경제자유구역청지점장 심규철▲남동 금융센터장겸 SRM 양정식▲남동 금융센터 지점장겸 SRM 정훈철▲연수구청지점장 최병도▲산곡중앙지점장 정환주▲계산동지점장 양석▲송현동 기업금융센터장겸 SRM 이강석▲구월동 금융센터 지점장겸 SRRM 김광중▲인천터미널지점장 김경윤▲간석동지점장 최인경▲인천논현역지점장 고영석▲인천국제공항지점장 김회상▲운정지점장 유성국▲일산 금융센터 지점장겸 SRM 예상욱▲일산중앙 금융센터장겸 SRM 최중천▲일산중앙 금융센터 지점장겸 SRRM 양승권▲국립암센터지점장 문봉식▲일산위시티지점장 정준희▲김포장기지점장 신종호▲검단산업단지 금융센터장겸 SRM 김성욱▲검단산업단지 금융센터 지점장겸 SRM 나병철▲강화지점장 이경범▲검단지점장 박명원▲센텀 금융센터장겸 SRM 진승월▲해운대지점장 김수근▲해운대백병원지점장 김정훈▲부전동 기업금융센터장겸 SRM 최윤영▲부산서면지점장 김태형▲개금동지점장 한복순▲부산법조타운지점장 문성욱▲울산지점장 남옥향▲울산북 금융센터장겸 SRM 김상중▲약사동지점장 이상무▲부산 금융센터장겸 SRM 홍종열▲부산 금융센터 지점장겸 SRM 김정일▲부산 금융센터 지점장겸 SRRM겸 부산역지점장 김정미▲서부산유통단지 금융센터장겸 SRM 오세영▲자갈치역지점장 이승국▲진영 금융센터장겸 SRM 조봉건▲율하지점장 김옥태▲마산 금융센터장겸 SRM 이종수 ▲창원기업금융센터장겸 SRM겸 창원지점장 최한희▲대신동지점장 김용기▲대구죽전역지점장 이승준▲성서공단 기업금융센터 지점장겸 SRM 장세웅▲영주지점장 우순범▲포항지점장 양정일▲포항남 금융센터장겸 SRM 성정환▲목포하당 금융센터 지점장겸 SRRM 임철민▲목포대학교지점장 이창석▲광양 금융센터장겸 SRM 선욱희▲여수지점장 김삼진▲순천법원지점장 신향진▲전북 금융센터장겸 SRM 황성범▲새만금 금융센터장겸 SRM 박승운▲신제주지점장 문명길▲대전지점장 임재왕▲대전역 금융센터 지점장겸 SRM 박원규▲논산 금융센터장겸 SRM 전병상▲서대전지점장 전광조▲엑스포타워 금융센터장겸 SRM 이효영▲노은지점장 김진식▲도안지점장 유봉춘▲천안중앙지점장 유영상▲세종지점장 심윤보▲세종중앙지점장 양진혁▲천안불당 금융센터장겸 SRM 손기석▲순천향대학교지점장 왕규천▲진천 금융센터장겸 SRM 김형준▲증평지점장 연호석▲강원도청지점장 최제순▲남원주지점장 한상호▲동해지점장겸 삼척지점장 박재환▲영월지점장 심동교▲신한PWM Privilege강남센터지점장겸 PB 윤상규▲신한PWM도곡센터장 안원걸▲신한PWM목동센터장 곽종성▲신한PWM반포센터장 김원기▲신한PWM방배센터장 김정애▲신한PWM서초센터장 홍태한▲신한PWM압구정센터장 윤미영▲신한PWM압구정중앙센터장 유성옥▲신한PWM이촌동센터장 송민우▲신한PWM일산센터장 정현학▲신한PWM부산센터 지점장겸 PB 이승은▲대기업영업1부 지점장겸 SRM 김원기▲대기업영업3부 지점장겸 SRM 최준정▲현대모터타운 대기업금융센터장겸 SRM 최신철▲FI영업2부장겸 SRM 윤말한▲대기업강북센터장 김재훈▲대기업FI센터장 김희진▲강남본부 기업영업단장겸 SRM 김태헌▲서초본부 기업영업단장겸 SRM 송재우▲동부본부 기업영업단장겸 SRM 제창길▲서부본부 기업영업단장겸 SRM 송영만▲남부본부 기업영업단장겸 SRM 김완철▲북부본부 기업영업단장겸 SRM 신장식▲중부본부 기업영업단장겸 SRM 김시복▲강동본부 기업영업단장겸 SRM 나호진▲강서본부 기업영업단장겸 SRM 김상래▲경기중부본부 기업영업단장겸 SRM 신영수▲일산본부 기업영업단장겸 SRM 윤상현▲부산울산본부 기업영업단장겸 SRM 이현우▲부산경남본부 기업영업단장겸 SRM 김근효▲대구경북본부 기업영업단장겸 SRM 김무희▲호남본부 기업영업단장겸 SRM 박승일▲대전충남본부 기업영업단장겸 SRM 한병기▲업무혁신부 팀장(부서장대우) 한동영▲외환사업부장 고영석▲외환사업부 팀장(부서장대우) 홍석우▲외환투자전략부장 한창용▲혁신금융부장 김동국▲종합금융부장 이성훈▲WM기획실장 정문호▲WM컨설팅센터장 정택수▲구조화금융부장 정용호▲인프라금융부장 배두환▲기업여신심사부부장심사역(부서장대우) 강재구▲기업여신심사부 부장심사역(부서장대우) 정형석▲기업여신지원부장겸 부장심사역 이정호▲여신관리부 부장심사역(부서장대우) 도지정▲여신감리부장겸 부장심사역 조민성▲여신감리부 부장심사역(부서장대우) 권영준▲투자상품부장 이재규▲신탁부장 박주한▲ICT운영부장 송영신▲디지털개발부장 하옥상▲디지털개발부 팀장(부서장대우) 구성본▲디지털개발부 팀장(부서장대우) 안상경▲자금부장 박현식▲준법감시부 조사역(부서장대우) 박석규▲홍콩IB센터장 장래혁▲글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우)(신한은행(중국)유한공사 염성분행) 이상득▲글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우)(신한베트남은행 본점) 이한별▲글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우)(신한베트남은행 본점) 정경원▲신한인도 칸치푸람지점장 김병규▲신한인도 랑가레디지점장 김준엽

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr