아시아나항공, 2년 만에 하와이 노선 재운항

아시아나항공은 오는 4월 3일부터 하와이 운항을 재개한다고 17일 밝혔다.

아시아나항공은 점진적으로 증가하는 여행 수요 추세에 맞춰 하와이 노선 운항을 주 3회로 재개한다고 밝혔다. 2020년 3월 코로나19 로 확산으로 비운항에 들어간 지 2년 만의 재운항이다.

아시아나항공 인천~하와이 항공기는 인천공항에서 오후 8시 20분에 출발해 현지시각 오전 10시 10분에 호놀룰루 공항에 도착하는 일정이다. 현지에서는 오전 11시 50분에 출발해 다음날 오후 5시 10분에 인천공항으로 돌아온다.

하와이 입국 시 필요한 서류는 코로나 백신 접종 완료 영문 증명서와 미국으로의 출발 이전 1일 이내 코로나19음성 확인서(PCR 또는 신속 항원검사 모두 유효)가 필요하다. 서류 제출시 별도 격리 없이 바로 입국할 수 있다. 하와이 여행 후 한국으로의 귀국 시에는(1월 20일 입국자부터) 출발일 기준 48시간 이내에 검사한 PCR 검사 음성 확인서를 지참해야 한다.

아시아나항공은 이번 운항 재개를 기념해 최대 30만원 이상의 할인항공권 이벤트도 진행한다. 오는 19일 오전 9시부터 28일까지 열흘 간 선착순 200명을 대상으로 하와이행 왕복 항공권을86만원(유류세 포함)에 한정 판매한다.

아시아나항공은 "시장동향을 주시해 7월부터는 매일 1회로 증편 운항도 검토할 방침"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr